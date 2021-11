Laura Chiatti, spunta la presenza di un altro uomo: “A te che illumini…”

L’attrice di recente, dopo le voci su una presunta crisi con il marito, è stata immortalata in compagnia di un altro uomo

Con il passare del tempo la Chiatti sembra che stia ritrovando la tranquillità insieme a suo marito Marco Bocci. La coppia infatti, era stata indicata come in possibile crisi per via di diverse indiscrezioni che sono circolate sul conto dei due noti attori italiani.

A scatenare questo tipo di voci ha contribuito la mancanza di interazioni tra i due sui social network. Proprio in questi giorni invece, Laura ha pubblicato alcune storie in cui ha sottolineato il romanticismo del suo uomo, il quale le ha regalato delle splendide rose.

Anche poche ore fa ad esempio, ha condiviso sulla sua pagina di Instagram uno scatto in cui la loro famiglia è al completo, mostrando ai suoi numerosi seguaci che le cose vanno per il verso giusto senza alcuna ombra di crisi all’orizzonte.

Laura Chiatti insieme ad un altro uomo

La bellissima interprete quest’anno è stata protagonista di una commedia guidata dal regista romano Francesco Apolloni. Il film prende il titolo di “Addio al nubilato” ed è stato distribuito sulla piattaforma di Amazon Prime Video nello scorso mese di febbraio.

Con questa esperienza più che positiva Laura è tornata in scena a distanza di un anno. Nel 2020 infatti, è uscito su Netlifx il film di Stefano Mordini intitolato “Gli infedeli”. La Chiatti ha interpretato il personaggio di “Silvia”, lavorando al fianco di attori del calibro di Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, rispettivamente nei panni di “Lorenzo” e di “Paolo”.

Arrivando al presente invece, nella giornata di ieri l’attrice ha caricato una Instagram Stories sul suo profilo, nella quale la vediamo a stretto contatto con un altro uomo. Insieme allo scatto ha aggiunto una frase estremamente dolce ed affettuosa che recita le seguenti parole: “Auguri amico mio… a te che illumini della tua luce il mondo”.

Il bellissimo pensiero è rivolto quindi ad un suo carissimo amico, il quale si chiama Daniele Bocciolini. Quest’ultimo di professione fa l’avvocato penalista, come viene indicato anche sui suoi profili social, e come abbiamo visto ha un legame davvero speciale con una delle attrici più amate della nostra Penisola.