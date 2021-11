Romina Power, il ricordo straziante: “… con Taryn e papà”

Romina Power è tornata a ricordare la scomparsa di due delle persone più significative della sua vita, ovvero suo padre e sua sorella

Romina Francesca Power, conosciuta semplicemente come Romina Power, si è legata al nostro Paese fin dalla sua giovinezza. Nata nella città statunitense di Los Angeles infatti, all’età di nove anni è giunta in Italia con la mamma ed il compagno di quest’ultima.

In seguito invece, per un periodo si è stabilizzata nel Regno Unito, dove ha completato gli studi prima di intraprendere la carriera nel mondo dello show business. La famosa cantante in realtà, prima di sfondare nell’industria discografica, ha tentato di emergere attraverso il cinema.

Per chi non lo sapesse, Romina ed Al Bano si sono incontrati per la prima volta proprio sul set dove si stavano svolgendo le riprese della pellicola ispirata al celebre brano di Carrisi dal titolo “Nel sole”. Da quel giorno in poi il resto è storia, visto che la loro unione sia sentimentale che professionale è ben nota a tutti gli amanti della musica e non solo.

Leggi qui -> Albano Carrisi e la donna che ama prendono strade diverse: nessuno se lo sarebbe aspettato

Leggi qui -> Al Bano Carrisi, arriva la confessione su Ylenia: “L’ho capito subito”. Clamoroso

Il ricordo devastante di Romina Power

Come ogni anno, il mese di novembre viene vissuto con particolare nostalgia dalla straordinaria artista, in quanto è quello che ha segnato la nascita della sua amatissima Ylenia. Purtroppo la storia della scomparsa della ragazza ha arrecato un dolore immane ai suoi genitori, soprattutto nei confronti della Power che non trascorre un solo giorno senza pensare alla figlia.

Anche se la sparizione di Ylenia rappresenta forse la pagina più dolorosa della vita di Romina, un posto speciale nel suo cuore lo conservano anche altre persone con cui ha condiviso gioia e amore. Uno è suo padre, il noto attore americano Tyrone Power, mentre l’altra è sua sorella Taryn, quest’ultima ricordata anche durante una recente intervista concessa ai microfoni di “Verissimo”.

“Era speciale, aveva un grande rispetto per le minoranze e per gli animali ed era molto fedele a se stessa: era incorruttibile. Ha rifiutato il mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura. Era bella dentro e fuori, è stata una madre esemplare per i suoi quattro figli. L’ho sempre ammirata”, le parole dedicate alla sorella da parte della cantante.

Un paio di giorni fa invece, l’ex moglie di Albano Carrisi ha caricato un post sul suo account di Instagram, in cui è possibile vedere una fotografia all’interno della quale sono immortalati proprio lei, sua sorella e suo padre: “Sul set di “Seven waves away” con Taryn e papà”.