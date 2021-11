Soleil Sorge perde la pazienza: la dura sfuriata dell’ex corteggiatrice

Soleil Sorge è apparsa molto tesa durante un acceso battibecco avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello. Ecco cosa ha detto

Sul fatto che Soleil sia tra i personaggi più chiacchierati di questa prima fase di un reality show che si prospetta essere il più lungo della storia non c’è alcun dubbio. Per merito di una dialettica spesso graffiante infatti, ha conquistato fin dalle prime battute un ruolo primario all’interno delle dinamiche del GfVip.

Da diverse settimane ormai, tutti gli appassionati di cronache rosa stanno seguendo con attenzione lo sviluppo della sua relazione con Alex Belli, uno dei protagonisti della serie tv “CentoVetrine”. L’attore si è sposato con la bellissima Delia Duran durante la scorsa estate, tuttavia ciò non gli ha impedito di avvicinarsi particolarmente all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Nel corso della sua esperienza nel dating show presentato da molti anni a questa parte da Maria De Filippi, la Sorge ha conosciuto quello che è poi diventato per un periodo il suo fidanzato, vale a dire l’ex gieffino Luca Onestini. Nel 2019 invece, Soleil ha partecipato come naufraga all’Isola dei Famosi, dove ha intrapreso una breve relazione sentimentale con il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez.

Soleil Sorge perde il controllo

Proprio quando sembrava essere tornata un accenno di pace tra Soleil e Gianmaria Antinolfi, i due sono nuovamente tornati al confronto. L’altro giorno infatti, la coppia di “vipponi” ha messo in scena un’accesa lite, a seguito di un’osservazione fatta dall’uomo.

Tutti i partecipanti alla sesta edizione del Grande Fratello Vip erano stati invitati a seguire un tutorial in cui veniva spiegato come preparare le pizze. Quando la Sorge insieme a Davide Silvestri e ad Alex Belli stavano per mettersi all’opera, Gianmaria è intervenuto per ricordargli l’incombenza del pranzo.

L’atteggiamento di Antinolfi non è affatto andato giù alla ventisettenne, tanto che ha reagito con parole forti rivolte al suo indirizzo: “Non fare il cafone come al tuo solito!”, ha tuonato Soleil, che poi di fronte alla replica dell’inquilino ha rincarato ulteriormente la dose: “Se tu mi ascoltassi e mi lasciassi parlare, invece sei un maleducato”.

Per evitare la nascita di una vera e propria guerra tra i due, è stato necessario l’intervento di alcuni concorrenti. Il primo a gettare acqua sul fuoco è stato il campione di scherma Aldo Montano, che in tal modo ha scongiurato il rischio che la questione degenerasse in maniera inarrestabile.