Sonia Bruganelli finisce nei guai: accusata di aggressione

Sonia Bruganelli ha ricevuto una pesante accusa di aggressione da parte di una ex concorrente del GfVip. Ecco di chi si tratta

In queste ore la moglie di Paolo Bonolis è finita al centro di un caso spinoso a causa del suo comportamento ritenuto aggressivo ed ai limiti dell’offensivo. Un programma come lo è il Grande Fratello Vip è una continua fonte di polemiche, le quali spesso vanno a toccare non soltanto i partecipanti alla gara ma anche le opinioniste ed il conduttore stesso.

Signorini infatti, attualmente è invischiato in una vicenda che è esplosa a seguito di alcune sue affermazioni riguardanti l’aborto rilasciate verso il termine dell’ultima puntata della trasmissione. Proprio stasera andrà in scena il nuovo appuntamento, dove il presentatore potrebbe cercare di correggere il tiro o, almeno, riparare in parte il “danno” che ha portato una lunga scia di critiche a suo carico.

Naturalmente un altro spezzone importante sarà riservato all’eliminazione di giornata. Ad abbandonare in via definitiva il gioco sarà uno dei tre nominati, ovvero Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni o Miriana Trevisan. Il verdetto è atteso come al solito verso la parte centrale della serata.

Leggi qui -> Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Sonia Bruganelli al centro del polverone

È proprio uno dei “vipponi” eliminati che di recente si è scagliata contro la Bruganelli. Stiamo parlando di Ainett Stephens, la quale dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Le sue parole sono state pubblicate dalla rivista settimanale “Nuovo”: “Pur di difendere Soleil, l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 mi ha aggredita verbalmente chiedendomi perché non volessi accettare le sue scuse e mettendomi così sotto giudizio”. Secondo la bellissima modella quindi, il comportamento di Sonia è stato totalmente inaccettabile, al punto che ha sentito il bisogno di sfogarsi sulle pagine del noto settimanale.

Nella seconda parte dell’intervista concessa dalla “gatta nera” invece, quest’ultima non ci è andata più leggera con Soleil Sorge ed Alex Belli. Stando alle sue parole infatti, l’uomo dovrebbe modificare il suo atteggiamento visto che al di fuori della casa c’è sua moglie ad aspettarlo. Per quel che riguarda l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha speso delle frasi più positive, anzi, tutt’altro: “Lei poi si è strusciata sotto alle lenzuola con un uomo sposato…”, ha chiosato Ainett.