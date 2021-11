“Sono ancora malata”: Elettra Lamborghini spaventa i fan

Elettra Lamborghini sta tenendo tutti in apprensione a causa di una malattia che la fa star male da ormai parecchi giorni

La giovane showgirl è riuscita ad imporsi nel mondo dello spettacolo attraverso la sua predisposizione naturale a mettersi in gioco. A partire dal 2017 è entrata a far parte dell’industria discografica, mentre già da qualche tempo prima si è fatta conoscere partecipando ad alcuni reality show esteri.

Di Elettra viene molto apprezzato il suo carattere estroverso ed esuberante, spesso anche leggermente sopra le righe. Oltre a questo c’è da considerare la sua bellezza messa in mostra sia sul piccolo schermo che, soprattutto, sui suoi canali social. Ad ogni scatto da lei caricato sul profilo di Instagram ad esempio, i suoi followers si scatenano con centinaia e centinaia di commenti volti ad esprimere il loro apprezzamento nei confronti della cantante.

Nella stagione scorsa la Lamborghini è stata impegnata come opinionista dell’Isola dei Famosi, incarico che quest’anno verrà assegnato ad altri personaggi che per il momento non sono stati resi ancora noti.

Le condizioni attuali di salute di Elettra Lamborghini

I telespettatori del sopracitato reality show ricorderanno bene che Elettra l’anno scorso fu costretta a saltare le prime puntate a causa del contagio da Covid 19. Per lei infatti, non è stato possibile unirsi fin da subito ai suoi compagni di avventura Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, tuttavia è apparsa in collegamento video direttamente dalla sua abitazione.

Al giorno d’oggi invece, la giovane ereditiera è di nuovo malata, anche se all’ultimo tampone che si è sottoposta è risultata negativa al Covid. I sintomi sono quelli di un potente raffreddore, che nonostante stia provando a curare da giorni non accenna a svanire.

Nelle scorse notti la Lamborghini aveva confidato ai suoi seguaci di non essere riuscita a dormire bene per via delle difficoltà nel respirare correttamente. A dispetto delle sue condizioni precarie ha comunque mostrato ottimismo, come è naturale aspettarci da una che possiede il suo spirito combattivo.

Proprio nella giornata di ieri però, Elettra ha fornito un nuovo aggiornamento sul suo stato attuale: “Sono ancora malata, è pazzesco”. Le sue parole sono confermate anche dall’espressione del suo viso alquanto demoralizzata, tuttavia siamo certi che presto potrà tornare a svolgere la sua vita di tutti i giorni non appena questo stato influenzale sarà svanito del tutto.