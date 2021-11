Adriana Volpe smaschera Alex Belli: Delia Duran non è sua moglie

La conduttrice televisiva si è resa protagonista di un duro affondo ai danni di Alex Belli, il quale non sarebbe sposato con la sua donna

La battaglia che ha portato avanti la splendida showgirl italiana si è arricchita di un nuovo capitolo. Già nelle scorse puntate infatti, Adriana aveva puntato il dito contro il noto attore, accusandolo di essere poco limpido ed alquanto ipocrita.

Alex attualmente non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori all’interno della casa del Grande Fratello. Sono diverse infatti le critiche che recentemente lo hanno bersagliato, quasi tutte inerenti alla situazione che si è venuta a creare tra lui ed un’altra concorrente del reality show di Canale 5.

A trarne vantaggio da questo frangente è sicuramente Alfonso Signorini, il quale ha sfruttato la nascita di un’amicizia speciale tra Belli e Soleil per alimentare le chiacchiere sul conto della coppia e, di conseguenza, del programma stesso. Secondo diverse indiscrezioni girate in rete ultimamente, tutta la storia sarebbe stata architettata da Fabrizio Corona, il quale però si è dichiarato completamente estraneo alla vicenda.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

Adriana Volpe lancia l’attacco: ecco tutta la verità

Nell’ultimo appuntamento con il format diretto da Signorini c’è stato un tremendo botta e risposta tra la Volpe e Belli. L’opinionista, dopo che nella scorsa settimana era stata invitata ad informarsi meglio dal concorrente, ieri sera è tornata in studio con delle prove schiaccianti.

“Tu hai detto: ‘Adriana, ripigliati e informati’. Io ho avuto questi 3 giorni per informarmi. Sono andata sui tuoi social e ho guardato quello che anche tu hai raccontato”, questa la premessa della showgirl, prima di passare al sodo: “Risulti essere ancora sposato, cioè non ancora divorziato. Quindi un altro matrimonio civile non hai potuto farlo. Quindi abbiamo capito che Delia non è la tua moglie civile”.

Di fronte alle pesanti accuse mosse nei suoi confronti, Alex ha cercato di difendersi in qualche maniera. L’attore infatti, ha affermato di aver svolto una particolare celebrazione religiosa, in quanto lui e Delia hanno sentito la necessità di “sigillare” la loro unione sentimentale.

Stanca delle spiegazioni di Belli, la Volpe ha ribadito il fatto che a prescindere dai rituali di stampo religioso, per la legge la Duran non è affatto la sua consorte: “Nella Casa devono sapere che Delia non è tua moglie né per lo Stato né per la Chiesa”.