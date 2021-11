Arisa, scatta il bacio in diretta: “Una relazione molto profonda e intima”

Durante la diretta di “Ballando con le Stelle”, tra lo stupore generale, è scattato il bacio tra Arisa ed il suo insegnante di ballo

Sabato sera è andata in onda la sesta puntata di “Ballando con le Stelle”, il talent show che continua a regalare spettacolo ai telespettatori da ormai molti anni, grazie al fascino del format così come alla bravura della conduttrice.

Non è stato semplicissimo per Milly Carlucci mettere in piedi questa edizione, viste le tante difficoltà incontrate a partire da quelle legate alla pandemia di Covid 19 ed a tutte le varie restrizioni che derivano da essa. Tra casi di contagi, infortuni e forfait dell’ultima ora infatti, la presentatrice televisiva si è dovuta impegnare al massimo per allestire uno show degno delle aspettative del pubblico da casa.

Nell’ultimo appuntamento andato in scena finora era attesa la partecipazione di Ciro Immobile e di sua moglie Jessica Melena. Il calciatore della Lazio ha però dovuto rinunciare all’opportunità di essere un “ballerino per una sera” a causa di un infortunio che, tra l’altro, gli ha impedito di scendere in campo nell’anticipo della tredicesima giornata di campionato contro la Juventus, terminata per la cronaca con il risultato di 0 a 2 a sfavore dei capitolini.

Arisa ed il bacio con Vito Coppola

Chiuso (apparentemente) il capitolo inerente all’accesa disputa che c’è stata tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, i quali hanno evitato la nascita di ulteriori polemiche, l’attenzione si è spostata sugli altri concorrenti ancora in gara.

Come già accennato in precedenza, uno degli eventi che ha destato maggiore scalpore è stato proprio il bacio in diretta televisiva tra Arisa e Vito Coppola. Tra i due si è palesata una particolare affinità che, a quanto sembra, potrebbe andare oltre rispetto a quella che c’è di solito tra due semplici colleghi.

Dopo aver ricevuto dei voti più che discreti da parte della giuria, la talentuosa cantante ha risposto ad alcune domande sul rapporto che ha costruito insieme al ballerino professionista: “Siamo entrati in una relazione molto profonda e intima, senza però essere una vera coppia”, ha spiegato l’artista, prima di concludere con un’ulteriore considerazione personale: “Questo mi aiuterà in futuro senza stare insieme alla gente”. Se nascerà o meno un amore è dunque troppo presto per dirlo, nel frattempo i tanti fans di Arisa possono gustarsi i passi di danza da lei mossi a stretto contatto con il suo Vito.