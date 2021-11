Carlo Conti, sapete quanto guadagna il conduttore? Un incasso stratosferico

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della tv italiana, motivo per cui i suoi incassi sono da capogiro. Entriamo nel dettaglio

Con il passare degli anni il conduttore fiorentino non perde un colpo, continuando a sfornare successi su successi, come lo è ad esempio la nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Anche stavolta infatti, il talent guidato dallo showman ha fatto registrare degli ascolti pazzeschi, consolidandosi come un programma di punta dell’emittente statale.

Per questo motivo Conti ha ricevuto un fiume di complimenti in quanto riesce sempre a produrre dei spettacoli convincenti, abbinando elementi della tradizione televisiva alle varie innovazioni che ogni stagione apporta ai suoi format, in modo da rendere ancor più godibile la visione degli stessi.

L’edizione numero undici della trasmissione targata Rai è stata vinta dai Gemelli di Guidonia, i quali si sono imposti in vetta alla graduatoria finale battendo al fotofinish la seconda arrivata, ossia la nota cantante siciliana Francesca Alotta.

Ecco le cifre percepite da Carlo Conti

Una domanda comune che molti si pongono è proprio quella relativa ai guadagni di un presentatore televisivo del calibro di Carlo. La lista dei programmi guidati da quest’ultimo è sterminata. Recentissimamente il suo nome è stato indicato anche come conduttore della serata finale dello “Zecchino d’Oro”, importante manifestazione canora dedicata ai più piccini.

Grazie alla grande quantità di incarichi da lui assunti, è facilmente ipotizzabile che i guadagni da lui generati saranno di altrettanta caratura. Nonostante non siano mai state pubblicate cifre precise, secondo alcune indiscrezioni l’amatissimo showman toscano dovrebbe incassare una cifra che si aggira sui due milioni di euro annui, come riportato anche da “kontrokultura.it”.

Fare una stima precisa delle somme da lui percepite è pressoché impossibile. Solo in occasione della sua conduzione del Festival di Sanremo ha guadagnato mezzo milione di euro, vale a dire circa centomila euro per ognuna delle cinque serate previste.

Qualche tempo fa è stato ospite di Caterina Balivo, durante le riprese della trasmissione “Vieni da me”. In quel frangente la presentatrice partenopea le ha posto una domanda inerente alle cifre da lui incassate, quesito al quale Carlo ha sviato con la sua solita immensa nonchalance: “Dichiaro tutto! Sto bene, guadagno bene, posso accontentarmi di tutto quello che voglio e riesco anche a fare dei bei regali a mio figlio”.