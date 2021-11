Damiano dei Maneskin esce allo scoperto: ecco la verità sulla relazione con Belen Rodriguez

La clamorosa notizia di cronaca rosa ha fatto il giro del web in pochissime ore, costringendo il cantante dei Maneskin a far chiarezza

Quando a finire al centro dei rumors è la splendida modella argentina si scatena immediatamente un terremoto di voci ed indiscrezioni, in virtù dell’immensa popolarità di cui può vantarsi. Le faccende legate alla sua sfera personale infatti, incuriosiscono da anni milioni di appassionati di cronache rosa, che non possono fare a meno di scovare nuove informazioni sul suo conto.

Quella che poteva sembrare una semplice crisi passeggera con Antonino Spinalbese si è trasformata invece in una rottura che appare ormai insanabile. Appena qualche giorno fa l’ex hair-stylist è stato vittima di un incidente automobilistico. Il risultato è stato macchina distrutta e lui ricoverato in ospedale, anche se per fortuna senza gravi danni riportati.

Qualcuno si sarebbe aspettato almeno un messaggio della Rodriguez sui social network per dimostrare vicinanza al padre della sua seconda figlia, tuttavia la showgirl ha proseguito il suo rigoroso silenzio, immortalandosi piuttosto in compagnia dei suoi famigliari più cari.

Damiano dei Maneskin e Belen Rodriguez: ecco la verità

Probabilmente la bomba di gossip è esplosa anche tenendo conto della situazione attuale di Belen, che se non si può definire single poco ci manca. Secondo l’indiscrezione lanciata da una esperta in materia, vale a dire la nota influencer Deianira Marzano, i due al momento si starebbero frequentando.

Mentre la conduttrice di “Tu si Que Vales” non ha voluto commentare in nessun modo la vicenda, forse perché ha la mente già occupata da altri tipi di pensieri, Damiano David ha deciso di intervenire per mettere chiarezza una volta per tutte.

Come riportato da tutte le principali testate infatti, mediante una Instagram Stories il frontman dei Maneskin ha caricato una foto in cui ha un’espressione disgustata, aggiungendo ad essa un breve messaggio che sembra a tutti gli effetti una smentita in piena regola: “Sto leggendo un sacco di str******”.

Adesso non sappiamo se queste parole saranno sufficienti a smorzare il gossip, tuttavia va detto che il giovane artista è felicemente fidanzato con Giorgia Soleri, una modella ed influencer con cui ha confessato di stare insieme nonostante la sua estrema riservatezza in ambito privato.