Isola dei Famosi, spunta il nome dell’inviato: la scelta che ha spiazzato tutti | L’indiscrezione

Proprio in queste ore è venuto a galla il nome di quello che dovrebbe essere l’inviato per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi

Dopo il forte scetticismo che è aleggiato per qualche tempo sulla messa in onda della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, nei giorni scorsi è stata ufficializzata la sua presenza all’interno del palinsesto televisivo targato Mediaset.

Il reality show infatti, verrà trasmesso come di consueto anche quest’anno, nonostante le diverse indiscrezioni che per settimane hanno ventilato il contrario. Molto controverso è stato anche il discorso legato alla conduttrice del format. Alla fine a spuntarla è stata ancora una volta la bellissima Ilary Blasi, moglie dell’ex capitano e numero dieci della Roma Francesco Totti.

Un altro nome caldo che è circolato prima della conferma della showgirl romana è stato quello di Barbara D’Urso, la quale è reduce da un ridimensionamento in termini di ore di diretta dei suoi programmi. Tuttavia Carmelita avrebbe rifiutato la proposta, forse perché in mente ha già altri tipi di piani per il suo futuro professionale, cosa che scopriremo con ogni probabilità soltanto nei mesi a venire.

Isola dei Famosi 2022: ecco il nome dell’inviato

L’indizio principale per la scoperta del nome dell’inviato ce lo ha dato proprio la stessa Ilary Blasi. Quest’ultima infatti, qualche giorno fa ha pubblicato una storia sul suo account verificato di Instagram, all’interno della quale l’abbiamo vista a pranzo insieme ad un uomo.

Il nome del personaggio immortalato in compagnia della presentatrice televisiva corrisponde a quello di Massimiliano Rosolino, il quale ha rivestito il medesimo ruolo anche durante le riprese della passata edizione dell’Isola dei Famosi.

Siamo pronti a scommettere che in pochissimi avrebbero ipotizzato una conferma dell’ex campione di nuoto come inviato, soprattutto perché l’anno scorso non aveva brillato particolarmente, tanto da ricevere spesso i richiami dallo studio di Ilary. La showgirl infatti, ha giocato in diversi frangenti sul fatto che Rosolino non spiegasse le varie prove ai naufraghi in maniera chiara e limpida.

Ovviamente non si può parlare ancora di ufficialità, dato che dai piani alti della Rete non è giunto nessun tipo di comunicato in merito. Tuttavia, il pranzo tra lui e la Blasi è apparso alquanto indicativo, come ha confermato anche l’esperto in materia televisiva Gabriele Parpiglia.