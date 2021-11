Riconoscete questa bambina? Oggi riempie gli stadi: ecco chi è

Nello scatto vediamo una semplice bambina come tante, la quale crescendo è diventata una delle cantanti più apprezzate d’Italia

La voce dell’artista in questione è ritenuta una delle più belle e potenti del panorama musicale italiano e non solo, dato che la sua fama è arrivata anche all’estero. La ragione di questa sua grande notorietà a livello internazionale coincide col fatto che diversi suoi brani sono stati scritti in lingua inglese, in modo da raggiungere il cuore di quanti più fans possibili.

Nel corso della sua brillante carriera discografica ha collaborato con diversi artisti di grande caratura, tra i quali spiccano i nomi di gente come Ligabue, Jovanotti, Gianna Nannini, Marracash e molti altri ancora.

Ecco il nome della celebre artista

La bambina ritratta in foto è Elisa Toffoli, conosciuta dal pubblico semplicemente come Elisa. Dal 1997 ha intrapreso un percorso che l’ha portata ad essere riconosciuta e ammirata da tantissimi appassionati di musica, i quali sono rimasti impressionati dalle sue considerevoli doti artistiche.

Fino ad oggi ha pubblicato venti album di cui la metà sono stati incisi in studio. La sua opera più recente è datata 2018, un album intitolato “Diari aperti” che le è valso la conquista di due dischi di platino per merito delle tante copie vendute.

Naturalmente di traguardi prestigiosi ne ha conseguiti tantissimi con il passare degli anni. Uno di questi è il fantastico trionfo in occasione della cinquantunesima edizione del Festival della canzone italiana, dove si è imposta con il brano dal titolo “Luce (tramonti a nord est)”. Grazie ad uno splendido testo scritto a quattro mani insieme a Zucchero Fornaciari, Elisa nel 2001 ha vinto anche il Premio della Critica.

Gli altri progetti di Elisa

Forse non tutti sanno che Elisa ha partecipato anche alle riprese di un paio di pellicole. Nel 2006 ha recitato in una fiction trasmessa sulle frequenze di Rai 2 intitolata “Andata e ritorno”. Soltanto l’anno scorso invece, la cantante ha preso parte al film di Mauro Russo “Cobra non è”, distribuito sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Nel periodo che va dal 2015 al 2018, la Toffoli è stata chiamata da Maria De Filippi per entrare nel cast di “Amici”, il seguitissimo talent show targato Mediaset all’interno del quale ha occupato un posto nella commissione esterna insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo.