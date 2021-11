Stefania Orlando come non l’avete mai vista: la showgirl è irriconoscibile

L’ex gieffina si è mostrata al pubblico con un aspetto insolito. Ecco l’incredibile cambiamento messo in atto da Stefania Orlando

La carriera di Stefania ha preso nuova linfa vitale grazie alla sua partecipazione dello scorso anno alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, occasione in cui si è distinta in positivo per merito di un carattere forte ma con la presenza di diverse sfumature che la rendono un personaggio unico.

Gli attributi che contraddistinguono la Orlando sono molti, a partire dal suo fascino fino ad arrivare al talento artistico, messo in mostra anche di recente all’interno del talent show presentato da Carlo Conti sulle frequenze di Rai 1 “Tale e Quale Show”. Quest’anno il cast del programma è composto da personalità di spicco del panorama del mondo dello spettacolo italiano.

Oltre a lei ha partecipato infatti gente come Alba Parietti, Francesca Alotta, Biagio Izzo, Simone Montedoro ed i Gemelli di Guidonia, i quali questi ultimi hanno ottenuto la vittoria al termine di una gara estremamente avvincente e ricca di colpi di scena.

Stefania Orlando come non l’avete mai vista

Nell’ultimo appuntamento con il format targato Rai dedicato alle imitazioni, Stefania si è presentata sotto le vesti della grande cantante italiana Mina. Come possiamo vedere dallo scatto, i truccatori hanno fatto un lavoro encomiabile, rendendo la showgirl estremamente simile alla storica artista.

La sua esibizione ha ricevuto addirittura i complimenti di Cristiano Malgioglio, uno dei giudici più severi del talent show, il quale tra l’altro è notoriamente molto legato a Mina. Dello stesso avviso sono stati anche gli altri membri della giuria, a partire dall’esperta Loretta Goggi fino ad arrivare al simpaticissimo Giorgio Panariello.

Nonostante non abbia convinto al cento per cento in tutte le occasioni, la Orlando ha comunque dimostrato più volte di avere le carte in regola per meritarsi un posto di rilievo nella seguitissima trasmissione targata Rai. Un’altra circostanza in cui ha ricevuto grandi apprezzamenti è stata quando ha imitato Fiorella Mannoia qualche settimana orsono.

In quel frangente infatti, la stessa cantante romana ha commentato l’esibizione della showgirl spendendo parole positive nei suoi riguardi. Ha affermato che mai si sarebbe aspettata una prova di così alto livello, con Stefania che ha stupito chiunque sia dal punto di vista della somiglianza fisica ma, soprattutto, per la validità artistica dell’interpretazione.