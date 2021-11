Brutte notizie per Milly Carlucci: purtroppo non ce l’ha fatta

È arrivata una dura batosta per la stimata conduttrice di “Ballando con le Stelle”, la quale si aspettava di certo un risveglio migliore

Continua a spron battuto l’avventura con la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, dove man mano i concorrenti rimasti in gara si stanno avvicinando velocemente alla gran finale. Come al solito abbiamo vissuto un’annata emozionante e non priva di colpi a sorpresa, causati però spesso da eventi che hanno reso più complicato il lavoro della Carlucci.

Dalle polemiche della querelle tra Morgan e la Lucarelli fino al bacio che è scattato tra Arisa e Vito Coppola, questi sono soltanto un paio dei tanti episodi che finora hanno colorato la stagione del reality show targato Rai.

Quello di Milly è uno dei volti più popolari della televisione italiana, dato che nel corso della sua lunga carriera ha presentato svariati format di successo oltre a quello attuale, dimostrandosi una professionista di talento e, al tempo stesso, una donna dalle mille risorse.

Pessimo risveglio per Milly Carlucci

L’ampio pubblico della trasmissione è già in attesa in vista del prossimo appuntamento fissato per la serata di sabato, quando sarà possibile seguire il proseguo dell’avvincente sfida sulla pista da ballo tra personaggi famosi.

Nonostante abbia collezionato dei discreti risultati, la presentatrice abruzzese ha subito l’ennesima sconfitta nel confronto tra il suo programma e quello di Belen Rodriguez. “Tu Si Que Vales” infatti, ha fatto registrare una percentuale di ascolti pari al 27.5%, continuando a battere record di puntata in puntata.

L’incredibile successo del format di Canale 5 è sicuramente un motivo di orgoglio per l’emittente del Biscione, che non può far altro che gioire di fronte a numeri tanto elevati. Al contrario Milly, a dispetto di un piccolo incremento in confronto a sabato scorso, non è riuscita a battere la durissima concorrenza della showgirl argentina, visto che si è dovuta accontentare del 20.7% di share con poco più di tre milioni e seicentomila spettatori.

Quella che andrà in scena tra pochi giorni sarà la settima puntata della sedicesima stagione di “Ballando con le Stelle”, mentre la finale assoluta è prevista per la data del 18 dicembre, pertanto nella settimana a ridosso di Natale, a differenza di “Tu Si Que Vales” che, per fortuna della Carlucci, terminerà proprio sabato prossimo.