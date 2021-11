Qui era una bambina dagli occhioni enormi, oggi è una delle showgirl più amate d’Italia: ecco di chi si tratta

Mentre all’epoca dello scatto era ancora una bambina, attualmente è considerata una delle showgirl più amate dal pubblico italiano

Parte del suo successo è da attribuire senz’altro alla sua innegabile bellezza, con la quale ha stregato milioni di italiani. Molti di essi la seguono assiduamente sui social network, dove hanno la possibilità di recapitarle tanti messaggi di apprezzamento e di stima, anche in virtù del suo carattere dolce e sensibile con cui si è sempre distinta.

Il suo nome per un periodo è stato tra i più chiacchierati sulle riviste dedicate alle cronache rosa. Lei, infatti, è stata per diversi anni insieme ad un noto imprenditore nostrano, con il quale ha anche messo al mondo il suo unico figlio.

Chi è la bimba immortalata nella fotografia?

La bellissima showgirl di cui stiamo parlando è Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore dal quale, appunto, ha avuto suo figlio Nathan Falco. Nata all’inizio degli anni ottanta a Soverato, piccolo comune calabrese in provincia di Catanzaro, nel 1997 ha cominciato a tutti gli effetti la sua carriera grazie alla partecipazione al concorso di bellezza più prestigioso della nostra Penisola.

A partire da quel periodo ha intrapreso una strada nel mondo della moda, sfilando per alcuni dei marchi più riconosciuti sia a livello nazionale che europeo. Tuttavia il grande successo l’ha riscosso proprio attraverso il piccolo schermo, prendendo parte a svariate trasmissioni molto seguite sul palinsesto televisivo italiano.

L’anno scorso invece, Elisabetta è stata una dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip che maggiormente si sono distinti all’interno della casa di Cinecittà. La Gregoraci è rimasta in gioco per oltre due mesi e mezzo, durante i quali i telespettatori hanno manifestato il loro gradimento nei suoi confronti, anche se purtroppo la sua avventura si è conclusa con il ritiro.

Elisabetta Gregoraci, dalla tv al cinema

Mentre anche quest’estate, così come accade da ormai diversi anni a questa parte, è stata alla guida di “Battiti Live” insieme al solito Alan Palmieri, in passato la splendida quarantunenne ha avuto anche alcune esperienze sul set.

La prima risale al 1999, quando ha preso parte alle riprese del film di Carlo Vanzina intitolato “Il cielo in una stanza”. L’anno seguente invece ha recitato in “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone, mentre la sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019, stagione in cui ha partecipato alla pellicola di Mimmo Calopresti “Aspromonte – La terra degli ultimi”.