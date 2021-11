Sonia Bruganelli sotterra il conduttore: Alfonso Signorini mandato a quel paese

Una delle due opinioniste del GfVip si è rivolta nei confronti di Alfonso Signorini utilizzando un’espressione alquanto colorita

Nella serata di lunedì, a partire dalle 21:40 circa, è andata in onda sulle frequenze di Canale 5 la nuova puntata del reality show più amato dagli italiani. L’ennesimo appuntamento di quella che si preannuncia essere un’edizione lunghissima ha regalato diverse emozioni al pubblico.

Nonostante le ultime settimane siano state piuttosto tese, al momento sembra che l’atmosfera all’interno della casa più spiata d’Italia si sia leggermente tranquillizzata. Le discussioni fino ad ora sono state all’ordine del giorno, anche se spesso e volentieri la scintilla è scattata per motivi che si potrebbero tranquillamente definire futili.

L’attesissimo “biglietto di ritorno” invece, è stato pescato proprio nell’ultima puntata da Miriana Trevisan, la quale è stata eliminata dal gioco a seguito del verdetto del televoto in cui i telespettatori da casa hanno espresso la loro volontà di vederla estromessa dalla gara. Per sua grande fortuna però, per merito dell’appena citato biglietto le è stato permesso di rientrare e, pertanto, continuare a sperare di giungere fino alla finalissima in programma per il mese di marzo.

Leggi qui -> “Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Sonia Bruganelli non usa mezzi termini

Nella settimana a venire entreranno in gioco nuovi “vipponi”, come annunciato dallo stesso padrone di casa durante la serata di lunedì. In questo modo il conduttore milanese ha incrementato la curiosità nei confronti del pubblico che adesso non vede l’ora di scoprire chi saranno questi famigerati nuovi concorrenti.

Oltre ai tanti momenti al cardiopalma che hanno caratterizzato l’ultimo appuntamento con il reality show targato Mediaset, c’è stato un siparietto che ha visto come protagonisti principali Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Quest’ultima infatti, in riferimento all’eliminazione e al successivo rientro dell’ex moglie di Pago, ha affermato di aver sognato ciò che poi è accaduto.

A quel punto, mentre l’opinionista stava spiegando le sue parole, il presentatore ha fermato il suo discorso con un “grazie”, in modo da cambiare velocemente argomento. La moglie di Paolo Bonolis non ha però accettato questo modo di brusco con cui Signorini l’ha interrotta, tanto da mandarlo a quel paese: “Ma vaffa*****, ma scusami”. Alfonso si è girato con uno sguardo esterrefatto, tanto che Sonia è apparsa imbarazzata rendendosi immediatamente conto della gaffe appena commessa.