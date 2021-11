“Amici”, LDA sotterrato dalla conduttrice: il cantante è sotto accusa

Luca D’Alessio è finito nel mirino di Maria De Filippi, la quale lo ha rimproverato in virtù di un atteggiamento che non le è piaciuto

Il talent show condotto da Maria sta avanzando con passi da gigante verso quella che sarà la fase più attesa dal pubblico italiano, vale a dire quella del serale. I vari professori della scuola di “Amici” stanno imparando a conoscere sempre di più i loro allievi, discernendo le loro qualità dai difetti che sono normali per dei ragazzi giovanissimi alle prime esperienze.

Così come accade a “Uomini e Donne”, anche qui non mancano le polemiche, sia tra studenti che tra insegnanti stessi. Spesso e volentieri ad esempio, si sono trovati in disaccordo Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli, i cui diverbi certe volte si sono trasformati in accese discussioni.

Ovviamente quando si parla di arte, come lo sono sia il canto che il ballo, è normale che ci siano dei pareri contrastanti. Questo accade poiché una determinata esibizione può suscitare diversi tipi di sensazioni, talvolta positive e talvolta negative, anche se con i loro occhi esperti i maestri sanno comunque riconoscere l’impegno messo in campo dai ragazzi.

Maria De Filippi furiosa nei confronti di LDA

Domenica scorsa è stata trasmessa come al solito su Canale 5 la nuova puntata di “Amici”. Per l’occasione, Luca D’Alessio si è trovato ad affrontare una nuova sfida. Vista la sua titubanza, Albe (altro allievo del talent show) si è offerto di sostituirlo.

A quel punto però, Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire, in quanto contrariata da questo tipo di situazione che si è venuta a creare. Poco prima, Anna Pettinelli aveva dato un pessimo giudizio alla prova del figlio di Gigi D’Alessio, ragione per la quale è stato chiamato ad un’ulteriore esibizione.

La presentatrice del programma non ha preso di buon grado la reazione di LDA, tanto da sbottare con un durissimo sfogo al suo indirizzo: “Tu sei d’accordo? Hai bisogno di Albe che si mette al posto tuo? E le pa*** nella vita? A casa? Sei in sfida, ci vai. Scegli di fare il cantante, vai in sfida tutti i giorni. Ma di che parlate? Ti fai difendere dal tuo amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnante”, ha tuonato la De Filippi che in tal modo ha giudicato in maniera negativa anche lo stesso Albe, il quale non ha approvato le parole della Pettinelli pur di schierarsi al fianco del compagno di scuola.