Brutto incidente a “Domenica In”: Mara Venier abbandona la diretta | Ecco le sue condizioni

Preoccupazione per le condizioni di Mara Venier, a seguito del brutto incidente in cui è incappata durante lo spazio pubblicitario

Non è stata una puntata come le altre quella che si è tenuta ieri nella tradizionale fascia pomeridiana della domenica. Sicuramente non lo è stata innanzitutto per la zia Mara, la quale è rimasta vittima di un incidente a causa del quale ha riportato alcuni danni che hanno fatto preoccupare sia il pubblico che i suoi cari.

Come al solito erano presenti in studio diversi ospiti, a partire dall’ormai perno fisso della trasmissione Pierpaolo Pretelli, che con il passare delle settimane dimostra di avere un affiatamento sempre maggiore con la padrona di casa. Risate, scherzi, cene insieme, l’ex gieffino e la Venier hanno consolidato un legame speciale che tanto piace ai telespettatori da casa.

Oltre a lui tuttavia, sono stati invitati anche altri personaggi, con i quali si è parlato sia di argomenti seri che di tematiche più leggere. Abbiamo dunque assistito alle interviste di Elisa Isoardi, Memo Remigi e Gina Lollobrigida, quest’ultima protagonista di una denuncia nei confronti del figlio che le avrebbe sottratto tutti i soldi.

Mara Venier, i danni riportati dal rovinoso incidente

Il misfatto è accaduto nel corso della pubblicità, quando tutti i presenti in studio si stavano riorganizzando per ricominciare con la diretta. Ad un certo punto è calato il gelo assoluto, quando la conduttrice del format è caduta a terra colpendo il pavimento con il volto.

Dopo essersi rialzata a fatica, con tutta la sua proverbiale forza d’animo ha provato a continuare la puntata, lasciando le redini del programma momentaneamente in mano al suo fidato Pierpaolo Pretelli. Ovviamente ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni, nonostante una vistosa fasciatura all’altezza del piede infortunato.

Tuttavia, la Venier ha stretto i denti il più possibile, fino a quando distrutta dal dolore ha dovuto salutare il pubblico da casa concludendo l’appuntamento domenicale con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario prefissato. Recatasi immediatamente in ospedale, la showgirl è stata sottoposta a dei controlli medici, dai quali per fortuna non è risultato nulla di preoccupante.

Durante la serata poi, la zia Mara ha pubblicato una sua foto in primo piano su Instagram, all’interno della quale è chiaramente visibile un bernoccolo in piena fronte. Nonostante i segni evidenti dell’impatto, la regina della domenica targata Rai ha dichiarato che poteva andare molto peggio, oltre a ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per lei.