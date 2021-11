Elisa Isoardi scoppia in lacrime: il triste sfogo della conduttrice

Ieri pomeriggio, ospite di Mara Venier, la Isoardi si è lasciata andare ad un amaro sfogo, che l’ha portata al punto di finire in lacrime

L’ex modella nata in Piemonte non sta vivendo uno dei periodi più felici della sua carriera. Al momento infatti, non è alla guida di alcun programma di quelli in onda sul palinsesto televisivo nostrano, un fatto quasi inspiegabile considerata la sua esperienza nonché l’affetto che il pubblico ha sempre riversato nei suoi riguardi.

Tutti la ricordiamo alla guida de “La prova del cuoco”, format culinario in cui ha sostituito Antonella Clerici. Purtroppo non si è trattato di un’esperienza molto positiva, in quanto è stato registrato un vistoso calo di ascolti, forse proprio per l’assenza della storica conduttrice del programma.

L’anno scorso invece, Elisa è salpata per l’Honduras dove ha partecipato in qualità di naufraga alle riprese de “L’Isola dei Famosi”. Nonostante il suo ritiro per infortunio, la Isoardi si è resa protagonista di un bel cammino, tanto che per un certo periodo si è parlato di diversi possibili incarichi televisivi per lei, i quali non si sono però mai trasformati in realtà.

Le lacrime a fiumi di Elisa Isoardi

Proprio per questo motivo, ovvero quello legato all’assenza di impegni lavorativi, la bellissima showgirl si è sfogata ai microfoni di “Domenica In”, rotocalco targato Rai in cui nel pomeriggio di ieri è stata ospite.

“Mi piacerebbe tornare a condurre perché è quello che so fare. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla”, ha affermato Elisa con un pizzico di rammarico, prima di essere consolata dalla padrona di casa che le ha ricordato che momenti come questi possono capitare durante il corso della carriera, come successo anche a lei in passato.

Successivamente l’ex modella ha sottolineato il lavoro da lei svolto di recente. La Isoardi infatti, negli ultimi mesi è andata in giro per la nostra Penisola alla ricerca di nuove ricette e sapori, condividendo questo tour gastronomico con i suoi numerosi fans.

Infine, la showgirl ha rilasciato qualche parola anche all’indirizzo di Matteo Salvini, suo ex compagno dal quale si è separata ormai da alcuni anni: “Rifarei tutte le scelte, ho amato profondamente e sono stata anche amata. Ho avuto una grande fortuna, siamo stati insieme cinque anni, lo ricordo con affetto e con il sorriso”.