Memo Remigi, il cuore spezzato per la scomparsa di sua moglie: “… un momento terribile”

Memo Remigi ha ripercorso il dramma della morte di sua moglie, durante il corso di un’intervista da lui rilasciata di recente

Quest’oggi parliamo di uno dei veterani della musica e della tv italiana, il quale ha dato un forte contributo al mondo dello spettacolo in cui ha lavorato praticamente per quasi tutta la durata della sua vita. I suoi esordi come cantante risalgono al periodo iniziale degli anni sessanta, quando ha inciso i primi quarantacinque giri della sua carriera.

Remigi ha tutte le carte in regola per essere definito un artista a tutto tondo. Oltre alla sua capacità canora infatti, l’ottantatreenne nato in un paesino in provincia di Como ha dato prova della sua abilità come paroliere, scrivendo dei testi per alcuni brani di successo cantati da altri interpreti.

Nel 1967 è salito sul palco dell’Ariston in occasione della diciassettesima edizione del Festival di Sanremo, dove si è reso protagonista di un’esibizione insieme a Sergio Endrigo. La coppia di artisti ha cantato il brano intitolato “Dove credi di andare”, il quale gli ha garantito il settimo posto finale al termine della prestigiosa kermesse canora nazionale.

Le parole strappalacrime di Memo Remigi

Memo è stato sposato per molti anni con una donna che si chiamava Lucia Russo. I due infatti, sono convolati a nozze nel lontano 1966, coronando la loro bellissima relazione sentimentale con la nascita di un figlio di nome Stefano.

Il loro rapporto tuttavia, diverso tempo fa subì una crisi (poi superata), a causa di un flirt avuto dal cantante con Barbara D’Urso, come confermato da lui stesso qualche tempo fa: “Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso”.

Domenica pomeriggio invece, il grande artista che quest’anno ha partecipato anche a “Ballando con le Stelle” è stato ospite di Mara Venier durante le riprese di “Domenica In”. È proprio qui che Remigi ha ricordato la tragica scomparsa della sua consorte, morta nello scorso mese di gennaio: “E’ stato un momento terribile perché mi sono trovato solo nel vero senso della parola”, ha dichiarato il paroliere, prima di confidare alla conduttrice della trasmissione che recentemente, come se non bastasse, ha perso anche il suo adorato cagnolino.