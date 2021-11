Valentina Ferragni, la tragica scoperta del tumore maligno: “Sembrava scomparso…”

La sorella della celebre influencer di fama mondiale ha scoperto di essere affetta da un tumore maligno. Vediamo insieme come sta

Nonostante anche le sue due sorelle, Valentina e Francesca, siano molto attive sui social network, sicuramente delle loro vite si conoscono meno dettagli rispetto a quelli relativi a Chiara. Sul conto di quest’ultima sappiamo di tutto, o forse quasi, visto che tra pochi giorni scopriremo dei nuovi retroscena sulla famiglia che ha costruito insieme a Fedez.

Nella data del 9 dicembre infatti, è prevista l’uscita della nuova serie in cui lei e suo marito saranno gli assoluti protagonisti. “The Ferragnez”, questo è il titolo dell’opera che sarà visibile attraverso la piattaforma di Amazon Prime Video.

La curiosità dei milioni di fans della coppia è arrivata alle stelle, vista anche l’ampia sponsorizzazione che la stessa serie ha ricevuto. Mentre l’esperta di tendenze ed il rapper si apprestano a scoprire se “The Ferragnez” sarà un successo o meno, la sorella minore di Chiara, come accennato in precedenza, si è trovata ad affrontare una brutta realtà.

Leggi qui -> Chiara Ferragni pubblica la foto inedita: capelli castani e fisico impressionante | Irriconoscibile

Leggi qui -> Fedez, prima di fare il cantante faceva un lavoro normalissimo: ecco di cosa si tratta

Il tumore maligno di Valentina Ferragni

Della vicenda legata al caso di tumore della pelle di Valentina se ne sta parlando ormai da giorni, tuttavia proprio nella serata di ieri sull’argomento è intervenuta la sfortunata protagonista. Quest’ultima infatti, ha pubblicato sull’account di Instagram una foto in cui mostra la sua cicatrice in fronte, prima di dare una spiegazione approfondita del caso.

“Sfortunatamente non era una cisti ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle”, ha esordito la giovane influencer nata a Bolzano. Successivamente ha confessato che i stessi medici si sono trovati sorpresi a constatare un problema simile in una persona tanto giovane, visto che solitamente certi disturbi si manifestano in un’età ben più elevata della sua.

Nella seconda parte del messaggio, Valentina invita tutti quanti a fare molta attenzione a certe cose, soprattutto perché in alcuni casi non è per niente semplice arrivare alla giusta diagnosi: “Il carcinoma ha cambiato faccia molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso per poi tornare piano. […] Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va”, le parole della sorella di Chiara Ferragni che, al termine del suo discorso, ha rassicurato tutti i suoi fans sul fatto che lei per fortuna lo ha preso in tempo, riuscendo così a guarire in maniera completa.