Ve lo ricordate Amaurys Perez? Dalla pallanuoto all’Isola dei Famosi: ecco che fine ha fatto

Molti di voi se lo ricorderanno come uno dei protagonisti della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco cosa fa oggi

Nato a Cuba nella seconda metà degli anni settanta, Perez è un campione assoluto della pallanuoto, sport da lui praticato fin da quando era giovanissimo. Nel 2011 ha ottenuto la cittadinanza italiana, motivo per cui ha disputato ben trentacinque partite con la calotta azzurra.

Laureato in scienze motorie, oltre che un grande sportivo Amaurys è anche una persona di una certa cultura nonché di una spiccata ironia. Questo lo ha dimostrato ampiamente quando ha partecipato ad alcune trasmissioni in onda sul palinsesto nostrano, dove ha avuto occasione di farsi conoscere un po’ meglio dal pubblico da casa.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto grandi traguardi, come ad esempio la medaglia d’argento vinta alle olimpiadi di Londra nel 2012. L’anno precedente invece, il fuoriclasse della pallanuoto ha trionfato ai mondiali di Shangai, mettendosi al collo la tanto ambita medaglia forgiata con il metallo più prezioso.

Ecco cosa fa al giorno d’oggi Amaurys Perez

La prima esperienza televisiva di Amaurys risale al 2013, quando ha preso parte alle riprese di “Ballando con le Stelle” classificandosi al secondo posto al termine della gara. Nella stagione seguente ha partecipato invece a “Pechino Express”, altro format targato Rai in cui si è posizionato nuovamente ad un passo dal gradino più alto del podio.

Il boom in termini di notorietà lo ha riscosso tuttavia con la sua presenza all’interno del cast della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Sulle spiagge dell’Honduras ha dimostrato a tutti di che pasta è fatto, utilizzando la sua energia e la sua forza fisica per contribuire al benessere dell’intero gruppo.

Lo spirito di squadra è sicuramente uno dei suoi punti di forza, così come una personalità che ha letteralmente conquistato la stima sia da parte degli altri naufraghi che dai milioni di telespettatori che hanno assistito al suo percorso. È proprio questa sua combattività che l’ha portato ad essere così longevo anche come sportivo.

Al giorno d’oggi infatti, nonostante abbia compiuto la bellezza di quarantacinque anni nello scorso mese di marzo, Perez sta continuando la sua carriera sportiva, militando attualmente tra le fila della Metanopoli. Soltanto quest’anno inoltre, ha partecipato sia come giudice a “Bake Off Italia”, sia come concorrente vip a “Game of Games”, programmi trasmessi rispettivamente da Real Time e da Rai 2.