Francesca Cipriani, la proposta di matrimonio in diretta: la reazione inaspettata della showgirl

La gieffina ha ricevuto la proposta di matrimonio durante la diretta del reality show targato Mediaset. Ecco la sua incredibile reazione

Quello che tante donne sognano da una vita, per la Cipriani si è realizzato proprio ieri sera, nel corso delle riprese dell’ultima puntata andata in onda finora del Grande Fratello Vip. Il tutto è stato preparato ovviamente con l’ausilio del padrone di casa Alfonso Signorini, il quale ha permesso al compagno della showgirl di organizzare una fantastica sorpresa per lei.

Oltre alla proposta di matrimonio ci sono stati anche altri eventi che hanno segnato l’appuntamento, come ad esempio l’ingresso in casa di due nuove concorrenti. Facciamo riferimento a due note attrici italiane, vale a dire Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, le quali si sono unite agli altri “vipponi” ancora in gara.

Per quel che riguarda le nomination di serata invece, i nomi maggiormente votati sono stati quelli di Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Da segnalare come al televoto siano terminate soltanto donne, scelta obbligata dettata dal fatto che al momento c’è una netta prevalenza di partecipanti appartenenti al gentil sesso.

La reazione di Francesca Cipriani

Il fidanzato della Cipriani era entrato nella casa già in un altro paio di occasioni. La prima è stata soltanto per un breve confronto avvenuto in realtà all’esterno dell’abitazione di Cinecittà, mentre successivamente l’uomo è rientrato per rimanere insieme alla compagna per alcuni giorni.

Ieri sera invece, è andata in scena l’attesissima proposta di matrimonio, con Alessandro Rossi che ha speso delle meravigliose parole all’indirizzo della showgirl: “Ti amo, sei la persona più importante di tutte. […] Non vederci e sentirci è stato un dolore perché siamo sempre stati insieme. L’amore per te è aumentato perché la voglia di vederti è tanta”.

Al termine di questa premessa, Alessandro ha chiesto ufficialmente la mano della sua amata: “Sono molto innamorato di te e stasera voglio dirti questa cosa: ti amo, non so stare senza di te. Voglio stare con te nella mia vita: volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Ti amo, voglio solo stare con te. Son felice solo con te”.

A quel punto della conversazione Francesca non ha più resistito. La sua immediata reazione è stata infatti quella di esplodere in un pianto commosso, accettando senza alcun tipo di esitazione la proposta del ragazzo. Ora che le nozze sono ufficiali, non resta altro che attendere la comunicazione relativa alla data, che con ogni probabilità dovrebbe essere fissata per l’anno venturo.