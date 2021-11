L’improvviso malore di Belen Rodriguez: “… è una cosa seria”

La showgirl ha raccontato di essere stata vittima di un brutto malore a causa del quale ha rischiato davvero molto. Ecco le sue parole

Belen Rodriguez è pronta per la puntata finale di “Tu Si Que Vales”, talent show che anche quest’anno ha conquistato l’attenzione di una grande fetta di pubblico. I risultati fin qui ottenuti sono andati anche oltre le più rosee aspettative, con percentuali di share elevatissime grazie alle quali le reti Mediaset hanno stravinto il duello del sabato sera.

Al tavolo insieme a lei, ovvero quello dedicato ai “conduttori”, troviamo Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la talentuosa ballerina vincitrice della scorsa edizione di “Amici” Giulia Stabile. Il secondo tavolo è occupato invece dagli “opinionisti”, i cui nomi corrispondono a quelli di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Questi ultimi quattro personaggi appena citati, insieme all’unico membro della giuria popolare ovvero Sabrina Ferilli, hanno l’incarico di votare i vari concorrenti in gara, decidendo in base alla prova da loro svolta se sono meritevoli di un “si” oppure di un “no”.

Il racconto di Belen Rodriguez

Mentre adesso è nel pieno delle sue energie, la scorsa estate la Rodriguez ha vissuto una fase delicata. Il periodo a cui facciamo riferimento è quello post parto, durante il quale Belen ha cercato di rimettersi in forma il prima possibile.

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di “Verissimo”, l’argentina ha descritto l’episodio che ha messo a repentaglio la sua salute: “L’ho presa sottobanco, ma in realtà è stata una cosa seria. […] Ho provato a tornare a lavoro ma sono finita in ambulanza con una flebo. L’ho rischiata, ho fatto un pasticcio”.

La conduttrice di “Tu Si Que Vales” ha ammesso di essere stata un po’ troppo frettolosa, motivo per cui ha deciso di utilizzare il suo esempio affinché altre donne come lei non cadano nel suo medesimo errore: “Un consiglio che vi do. Noi donne abbiamo sempre un po’ la premura di tornare in forma”, così ha cominciato il discorso, prima di spiegare cosa le è successo nello specifico.

“Ho preso dei drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più, la mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d’acqua al giorno. Con i drenanti e con un solo litro d’acqua, sono andata in disidratazione completa. Mi restava un giorno”, questa è la testimonianza di Belen che, stando al suo racconto, se l’è vista davvero brutta a causa di una sfrenata voglia di tornare a sfoggiare le forme mozzafiato del suo fisico dopo la gravidanza della piccola Luna Marì.