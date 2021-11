Mara Venier in stato confusionale: “…non me lo ricordo” | Ecco che è successo

A seguito dell’incidente avvenuto a “Domenica In”, Mara Venier si è dichiarata in forte stato confusionale. Vediamo le sue attuali condizioni

Come abbiamo avuto modo di vedere domenica scorsa, la zia più amata della tv è stata vittima di un brutto incidente. Per colpa di quest’ultimo ha riportato un infortunio che l’ha costretta a lasciare il timone del programma nelle mani della sua giovane spalla Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi.

Una volta terminata la puntata, tra l’altro con diversi minuti di anticipo, la Venier è stata portata in ospedale dove si è sottoposta a tutti gli aggiornamenti del caso. Lo spavento è stato dettato in particolar modo per la forte botta in testa che ha dato al pavimento nel momento della rovinosa caduta, ma per fortuna le è spuntato soltanto un semplice (ma vistoso) bernoccolo all’altezza della fronte.

Anche in questo caso tuttavia, la conduttrice di Venezia ha dimostrato tutta la sua combattività, non arrendendosi nemmeno di fronte ad un infortunio che le ha provocato molto dolore: “Non mollo, me devono abbattere”, ha affermato Mara in diretta, una volta ripresa la trasmissione alla fine della striscia pubblicitaria.

Mara Venier in stato confusionale

Il giorno successivo al suddetto incidente, la showgirl è intervenuta nel programma di Alberto Matano “La vita in diretta”. La regina della domenica pomeriggio targata Rai ha sfruttato l’occasione per tranquillizzare in qualche maniera il suo ampio pubblico relativamente al suo stato attuale di salute.

“Ieri sera ero molto provata ma devo dire che ero soprattutto molto spaventata perché sono caduta di faccia. Ho fatto comunque tutti i controlli e sto bene, non c’è nulla di rotto. C’è una contusione, purtroppo proprio nello stesso punto in cui mi ero fatta male due anni fa”, le parole con cui la zia Mara ha aggiornato i suoi fans, non nascondendo di essersi alquanto spaventata al momento dell’impatto con il suolo.

Successivamente invece, dopo aver ringraziato il padrone di casa della trasmissione per la vicinanza da lui dimostrata nei suoi confronti, la Venier ha ripercorso ciò che ha provato in quegli attimi di paura: “Quello che ho detto in diretta onestamente non me lo ricordo, io ero davvero in uno stato confusionale ma confermo, mi dovete abbattere ma io non mollo”, ha ribadito la conduttrice, prima di fare una menzione speciale a sua figlia Elisabetta che per l’emergenza ha trascorso la notte insieme a lei.