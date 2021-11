Nina Moric lancia l’appello a Fabrizio Corona: “Rispondi a tuo figlio”

L’ex moglie di Fabrizio Corona ha lanciato un appello nei confronti di quest’ultimo, invitandolo a rispondere a loro figlio

La bellissima modella croata si è unita in matrimonio con colui che viene definito l’ex re dei paparazzi nel 2001. All’epoca Nina era giovanissima, aveva infatti appena venticinque anni, ma ciò non impedì alla passione di travolgerla, motivo per cui la loro è stata una delle coppie più chiacchierate dell’epoca.

I due hanno messo al mondo un figlio di nome Carlos Maria, giunto alla luce circa un anno dopo le nozze. Il ragazzo, oggi diciannovenne, è l’amore più grande della showgirl, la quale non perde occasione per dichiarare quanto sia legata al giovane nato dal suo rapporto con l’imprenditore siciliano.

Dopo un lungo tira e molla, Fabrizio e Nina nel 2007 hanno preso la decisione di dividere le loro strade. Al giorno d’oggi invece, gli ex marito e moglie sembrano aver ritrovato una parvenza di serenità, tanto da aver ripreso un dialogo stabile. A beneficiare del loro ritrovato equilibrio è sicuramente Carlos, il quale non può che essere felice di una situazione di rinnovata pace tra i genitori.

Il messaggio di Nina Moric all’indirizzo di Fabrizio Corona

Per quel che riguarda Fabrizio, proprio negli ultimi giorni ha gioito per l’esito della sentenza del processo da lui vinto contro Selvaggia Lucarelli. Il quarantasettenne infatti, è stato assolto dalle accuse di calunnia e diffamazione ai danni della giornalista, motivo per cui ha caricato una serie di video su Instagram all’interno dei quali ha esultato per il verdetto.

Rimanendo in tema social invece, nella giornata di ieri la Moric ha pubblicato a sua volta delle storie in cui si è immortalata in compagnia dell’adorato figlio. Quest’ultimo si trovava impegnato in una chiamata telefonica, mentre la madre era sul divano seduta accanto a lui. Durante la telefonata, il ragazzo ha chiesto all’interlocutore notizie di una maga “per leggere il futuro e per sapere delle cose”.

A quel punto è intervenuta la showgirl, chiedendo al giovane chi avesse il numero di questa maga. Carlos ha prontamente affermato che il contatto lo possedesse suo padre. Da qui è nato l’appello di Nina: “Fabrizio Corona rispondi a tuo figlio, urge il numero della maga”, le parole con cui si è chiuso il simpatico siparietto tra la modella croata e il suo unico erede.