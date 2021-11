“Oggi se n’è andato…”: il lutto che ha devastato Maria De Filippi

La conduttrice televisiva è stata travolta da un lutto che l’ha gettata nello sconforto. Andiamo a vedere le parole di Maria

La moglie di Maurizio Costanzo ha dedicato un lungo e profondo messaggio all’indirizzo di una persona che se n’è andata. Purtroppo si tratta di un uomo con cui è stata a stretto contatto per anni, durante i quali hanno collaborato insieme per la realizzazione di alcuni dei suoi format di maggior successo.

Nonostante sia ben abituata a resistere alle tante emozioni che regalano i suoi svariati programmi, la De Filippi non ha mai nascosto di essere una donna sensibile. In questo frangente ne abbiamo avuto la riprova, avendo omaggiato con parole cariche di significato la memoria della cara persona scomparsa.

Qualche anno fa Maria aveva pianto per la dipartita di sua madre, una straordinaria donna deceduta all’età di ottantotto anni a seguito di una malattia che l’aveva colpita ormai da tempo. Quella era stata una delle rare occasioni in cui la nota presentatrice aveva messo in mostra tutte le sue fragilità, senza pertanto nascondere il dolore immane da lei provato.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Il messaggio strappalacrime di Maria De Filippi

Questa volta ad andarsene per sempre è stato Paolo Pietrangeli, grande amico e collega di Maria. L’uomo, infatti, ha lavorato nella cabina di regia di alcune trasmissioni della cinquantanovenne milanese, come ad esempio “Amici di Maria De Filippi” e “C’è posta per te”.

Per omaggiarlo con le sue parole, la conduttrice si è servita della pagina ufficiale di Witty Tv sulla piattaforma di Instagram: “Paolo Pietrangeli è un amico, un collega, un poeta, un personaggio dalle mille meravigliose risorse e dalle mille inaspettate angolazioni caratteriali. Con lui abbiamo costruito e raccontato tanto”.

La triste lettera che la De Filippi ha scritto è poi proseguita con queste intense frasi: “Oggi se n’è andato a modo suo, senza arrendersi ad una vita che lo avrebbe voluto morigerato, attento e prudente ossia tutto il contrario di quello che lui avrebbe voluto dalla vita”, ha affermato la consorte di Costanzo, prima di concludere il suo messaggio strappalacrime: “Perderlo è drammatico e tristissimo ma forse lui saprà obbligare alle sue regole il posto dove da oggi sarà. Maria”.