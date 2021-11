“Sei mesi in terapia”: la rivelazione scioccante della tronista di Uomini e Donne

La tronista di “Uomini e Donne” si è resa autrice di una confessione che ha sbalordito i numerosi telespettatori della trasmissione

Fin dal 2001 va in onda sulle reti Mediaset il dating show più seguito dal pubblico italiano, il quale da allora si prefigge lo scopo di favorire la nascita di nuove coppie. Nel corso degli anni infatti, grazie al programma da sempre guidato da Maria De Filippi sono nati diversi amori.

Oltre alla storica conduttrice, altri due punti fissi della trasmissione sono gli opinionisti, i cui nomi corrispondono a quelli di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Seppur con due personalità differenti, questi ultimi hanno in comune l’obiettivo di commentare le varie vicende che si vengono a creare tra le dame e i cavalieri presenti nel parterre dello studio televisivo.

A partire da quest’anno, per la prima volta nella storia, tra i protagonisti assoluti dello show c’è una tronista trans, vale a dire Andrea Nicole Scavuzzo. È proprio lei che, di recente, ha rilasciato alcune dichiarazioni che ci danno un quadro più completo del suo difficile passato.

La confessione di Andrea Nicole

La tronista di “Uomini e Donne” ha riscosso un grande successo fin dal suo esordio all’interno del format trasmesso sulle frequenze di Canale 5. Al momento il suo cuore sembra essere diviso a metà tra i due corteggiatori che si stanno contendendo la sua mano.

La scintilla è scattata sia con Ciprian che con Alessandro, il quale qualche giorno fa ha abbandonato lo studio dopo aver visto la sua dama che si era recata a casa dell’altro corteggiatore per avere un chiarimento. Ciprian invece, ancor più recentemente ha confessato di essersi innamorato di lei, notizia accolta con grande stupore da parte della ventinovenne modella milanese.

Durante un’intervista concessa a “DiPiù”, Andrea Nicole ha parlato del suo passato, ricordando il periodo in cui si è pienamente resa conto di sentirsi a tutti gli effetti una femmina. Giunta a tale consapevolezza, lei decise di scrivere una lettera per i suoi genitori, in modo da informarli della sua presa di coscienza.

La replica dei suoi purtroppo, non fu quella che lei si augurava: “Non hanno approvato. O meglio, mi hanno detto: ‘Vai sei mesi in terapia, verremo anche noi. Il tuo è solo un capriccio”. I genitori della tronista tuttavia, in seguito alle parole dello psicologo riuscirono a comprendere la situazione, accettando pertanto il fatto che loro figlio fosse una donna.