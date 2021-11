Alba Parietti vuota il sacco sui numerosi tradimenti: la confessione della showgirl

La nota showgirl torinese ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha ammesso di essere stata tradita diverse volte in passato

Di recente la Parietti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di una trasmissione in onda sulle frequenze di RaiRadio 2, durante la quale ha svelato alcuni retroscena appartenenti al suo passato. Come ben sappiamo, è poco tempo che per lei si è conclusa l’avventura nel programma presentato da Carlo Conti “Tale e Quale Show”.

Insieme a diversi altri vip, Alba ha accettato di confrontarsi in una sfida a suon di imitazioni. Il format prevede che ogni partecipante debba interpretare l’artista che gli viene assegnato di settimana in settimana, con l’aiuto di un’eccezionale equipe di truccatori che fanno in modo che anche l’aspetto giochi il suo ruolo fondamentale.

Una delle sue interpretazioni che hanno riscosso una maggiore quantità di interazioni sui social network è senza dubbio quella di Mick Jagger, storico frontman dei “Rolling Stones”. La showgirl infatti, si è esibita nei panni del celebre cantante britannico, mettendo in scena una prova più che sufficiente, soprattutto considerando l’immensa difficoltà che ovviamente lei ha incontrato, così come avrebbe l’incontrata chiunque altro si fosse trovato al suo posto.

Alba Parietti a ruota libera

Uno degli argomenti che hanno caratterizzato l’intervista è stato quello legato alla bellezza di Alba, un’icona sexy fin dagli anni ottanta che ha stregato il pubblico, in special modo quello maschile, attraverso il suo straordinario fascino.

“Se mi sono sempre resa conto di essere una bomba sexy? No, lo si capisce dopo. Quando non è più così. Mi rendo conto più oggi che a vent’anni. Una volta anche Naomi mi disse che ero la più bella italiana che avesse mai visto”, le parole con cui Alba ha raccontato un aneddoto di cui in pochi ne erano a conoscenza.

Successivamente invece, la conduttrice ha affrontato il tema delle disparità di genere, parlando nello specifico del fatto che le donne ancora oggi guadagnano il 30% in meno rispetto agli uomini. Tuttavia, la Parietti ha ammesso che spesso è proprio colpa delle donne stesse che si sottovalutano a vicenda, mentre secondo lei dovrebbero essere molto più coese tra loro.

Alla fine delle sue frasi, riportate anche sull’account personale di Instagram, la torinese ha chiuso con una rivelazione in merito alla sua sfera privata: “Se sono stata tradita da un uomo? Più di uno. Molto spesso proprio per insicurezza”.