Da piccolo era un giocherellone, oggi è uno dei volti più amati della tv: ecco di chi si tratta

Il personaggio ritratto in questa foto da bambino è diventato uno dei conduttori televisivi più noti agli occhi del pubblico italiano

Lo showman di cui stiamo parlando si è fatto apprezzare in particolar modo per il suo carattere allegro ed esuberante. Una delle sue grandi doti infatti, è proprio quella di avere sempre a disposizione la battuta pronta, come ampiamente dimostrato durante il corso della sua carriera professionale.

Nonostante sia diventato celebre soprattutto per merito dei programmi da lui condotti sulle frequenze delle reti Mediaset, il noto presentatore ha visto l’alba del suo percorso consumarsi in Rai, a cavallo tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta. In merito alla foto che vi abbiamo proposto, l’unico dettaglio che può ricondurci al suo volto attuale sono forse gli occhi, i quali risultano molto grandi ed espressivi.

Leggi qui -> Paolo Bonolis, la strenua lotta contro il cancro: il commovente messaggio del conduttore

Leggi qui -> Anna Tatangelo, la dura malattia: “Piena di bolle e addirittura desquamata”

L’identità del bambino della foto

Arrivati a questo punto è giunta l’ora di svelare il personaggio a cui facciamo riferimento. Il suo nome corrisponde a quello di Enrico Papi, conduttore romano che a partire da quest’anno è tornato a lavorare per la Mediaset, dopo un periodo di assenza durato circa sette stagioni.

Dopo la non molto fortunata esperienza alla guida di “Top One” risalente al 2014, il simpaticissimo cinquantaseienne ha salutato l’emittente del Biscione. La ruota della fortuna è tornata a girare nel verso giusto per lui soltanto nel 2017, quando ha ricevuto la chiamata da parte di Tv 8.

È proprio su queste frequenze che Papi si è rilanciato, facendo il suo ritorno sul piccolo schermo in grande stile. Una volta ancora infatti, è stato in grado di mettere in luce le sue indubbie qualità, collezionando degli ottimi risultati sia al timone di “Guess my age” che di “Name that tune”.

Enrico Papi ai giorni nostri

Come abbiamo già fatto accenno in precedenza, attualmente il presentatore capitolino è tornato sulle reti che in passato lo hanno lanciato ad altissimi livelli di popolarità. Al tempo uno dei format che gli ha regalato maggiori soddisfazioni è stato senz’altro “Sarabanda”, game show di stampo musicale da lui presentato per svariate stagioni.

Circa un mese fa invece, si è conclusa la nuova edizione di “Scherzi a Parte”, trasmissione targata Mediaset che è stata affidata ad Enrico, premiato in tal modo dei recenti successi. Anche in questo caso, dopo una prima puntata in cui gli ascolti hanno balbettato, Papi si è impegnato nell’allestimento di uno show degno del suo nome, riscuotendo ancora una volta degli ottimi risultati tanto che attualmente si vocifera di un suo probabile nuovo impiego.