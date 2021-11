“… non so se arriva a domani mio figlio”: la disperazione di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste della sesta edizione del GfVip. Andiamo a scoprire cosa è successo con suo figlio

La quarantasettenne capitolina è la moglie di Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo con cui si è sposata nel 2002. La coppia ha messo al mondo tre figli, i cui nomi corrispondono a quelli di Silvia, Adele e Davide.

Ormai sono passati due mesi da quando si è seduta per la prima volta su una delle due poltrone riservate agli opinionisti. In questo periodo è riuscita ad emergere come una degli assoluti protagonisti del celebre reality show targato Mediaset, anche per merito di alcune querelle che l’hanno vista recitare una parte primaria.

Nel corso dell’appuntamento andato in onda la settimana scorsa, Sonia ha compiuto una vera e propria gaffe. Mentre stava parlando con Alfonso Signorini, quest’ultimo ad un tratto si è girato dall’altra parte per chiudere in fretta il discorso, scatenando una reazione inaspettata da parte della consorte di Bonolis la quale ha mandato a quel paese il conduttore del programma.

Sonia Bruganelli vittima di uno scherzo

La Bruganelli è stata ospite dell’ultima puntata de “Le Iene”, in quanto proprio lei è stata la vittima designata di un loro tremendo scherzo. Una complice mandata da Stefano Corti, inviato della trasmissione, ha fatto credere alla donna di essere andata da lei in quanto le è stato garantito di essere presa nel cast di “Avanti un altro”, seguitissimo format diretto da suo marito Bonolis.

A quel punto Sonia, come caduta dalle nuvole, le ha domandato chi fosse stato a darle questo tipo di garanzia. La complice ha prontamente risposto di aver parlato con suo figlio Davide. Incredula di quanto appena ascoltato, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha replicato: “Davide Bonolis? Mio figlio ti ha dato la garanzia? Scusa ma chiedono anche cose in cambio? Cioè per capire”.

La situazione è poi degenerata quando la suddetta complice dello scherzo ha detto alla Bruganelli di rivolgersi direttamente a Davide. La madre del ragazzo infatti, presa dalla disperazione, ha affermato: “Io devo parlare? Ma io non so se arriva a domani mio figlio, adesso appena lo becco perché, poi se lo becca il padre è un altro problema”.

Prima che Sonia perdesse completamente le staffe nei confronti del figlio, l’inviato de Le Iene è uscito allo scoperto rivelandole che si trattasse soltanto di uno scherzo. Dopo alcuni momenti in cui l’imprenditrice ha fatto fatica a riprendersi, si è sciolta con un sorriso per poi tirare un bel sospiro di sollievo visto che, per sua fortuna, nulla di quanto accaduto si è rivelato vero.