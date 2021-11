Uomini e Donne, Diego Tavani seppellito dalle critiche: bufera sul cavaliere

Caos nello studio di “Uomini e Donne”, all’interno del quale Diego Tavani ha ricevuto un attacco da più fronti. Ecco la delicata situazione

Circa ventiquattro ore fa il pubblico ha assistito all’ennesima pagina del libro di “Uomini e Donne”, durante la quale alcuni dei volti principali del programma hanno fatto scintille. L’appuntamento di ieri infatti, è stato segnato da un paio di scelte drastiche che nessuno, o quasi, si sarebbe mai potuto aspettare.

La storia che vede come protagonisti Diego Tavani ed Ida Platano sta catturando una grande attenzione dei telespettatori, ma anche degli altri personaggi che vanno ad occupare le sedie nel parterre, i quali spesso e volentieri intervengono sulla chiacchieratissima vicenda.

Lo stesso fanno naturalmente gli opinionisti, anche se per quel che riguarda loro non si tratta di certo di una sorpresa, visto che sono chiamati appositamente per elargire i loro pareri inerenti alle diverse dinamiche che si vengono a creare di puntata in puntata.

Diego Tavani nell’occhio del ciclone

Dopo un tentennamento iniziale, la Platano ha chiesto a Tavani di abbandonare la trasmissione televisiva insieme a lei. Il cavaliere dal canto suo si è rifiutato, affermando di non comprendere come sia possibile che la dama sia passata dal voler chiudere con lui ad una decisione totalmente opposta.

Ida, visibilmente rammaricata, ha rilasciato alcune dichiarazioni per spiegare il suo punto di vista sulla questione: “Io volevo viverlo fuori, conoscerlo fuori. Io ero frenata, un po’ più attenta i primi giorni, chiedevo conferma di ciò che mi diceva perché erano parole importanti che mi hanno portato a chiedergli di uscire”.

Ovviamente la dama non è stata l’unica a scagliarsi contro di lui, visto che Tina Cipollari si è dichiarata completamente d’accordo con lei: “Hai parlato per quattro settimane di lei, che eri innamorato… Poi quando lei ti ha spiazzato, tu sei caduto nel pallone. Per me puoi parlare fino a domani mattina, tu non convinci più nessuno”.

Come se non bastasse, dello stesso avviso si è detto anche un altro cavaliere, vale a dire Armando Incarnato. Quest’ultimo infatti, ha visto una certa ipocrisia nell’atteggiamento e nelle parole del collega, il quale al termine della puntata è uscito dallo studio ma non insieme ad Ida, che a sua volta ha fatto altrettanto.