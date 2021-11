Adriana Volpe, il flirt con il giovane modello: ecco la verità sulla storia

Secondo recenti indiscrezioni, Adriana Volpe sarebbe stata particolarmente vicina ad un noto modello italiano. Scopriamo i dettagli insieme

L’annata lavorativa per Adriana si prospetta all’insegna del Grande Fratello Vip, programma al quale sta partecipando in qualità di opinionista insieme alla moglie di Paolo Bonolis. Lei e Sonia Bruganelli infatti, saranno a lungo impegnate con le riprese del reality show in quanto è stato ufficializzato il suo prolungamento fino al mese di marzo.

Considerando che l’inizio di quella che è la sesta edizione del format dedicato ai famosi è avvenuto a settembre, si può constatare come per quest’anno la Volpe avrà poco spazio per altri progetti, essendoci ben due appuntamenti in diretta a settimana in cui affiancherà Alfonso Signorini al fianco della sopracitata collega.

Le opinioniste del programma non sono partite col piede giusto, bensì sono sembrate ai ferri corti fin da prima che cominciassero le riprese del reality. L’aria di guerra è stata poi confermata una volta partito il GfVip, con le due donne del mondo dello spettacolo che sono venute più volte allo scontro frontale a causa di diversi pareri contrastanti.

Il presunto flirt di Adriana Volpe

Nel corso della puntata andata in onda lunedì scorso, Alfonso Signorini ha mostrato alcune immagini condivise sui social da Giulia Salemi, ex gieffina e fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Tra le foto che sono apparse, ce n’è una in particolare che ha catturato l’attenzione generale.

Nello scatto in questione sono immortalati infatti Adriana Volpe ed Andrea Denver all’interno della piscina del Grande Fratello, dove erano impegnati in un servizio fotografico durante la quarta edizione del reality show alla quale hanno partecipato insieme. Una volta visto il fermoimmagine, la showgirl di Trento si è lasciata scappare una battuta sui social: “La Monsè rientra… ma Denver no?”.

A quel punto, il padrone di casa non è riuscito a trattenersi, alimentando alcuni dubbi sull’episodio accaduto ormai un paio d’anni orsono: “C’è pure Adriana Volpe con Denver”, ha fatto notare subito, per poi incalzare la sua opinionista: “Era solo un servizio fotografico? Non lo so eh. Si è parlato molto di quello sfioramento lì ai tempi, me lo ricordo. Mah. Ma è vero che dopo il Grande Fratello vi siete visti a Milano?”. Messa alle corde dal conduttore, la quarantottenne ha eluso la domanda stando al gioco con una risata, così come ha fatto anche la sua vicina di poltrona.