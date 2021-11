Dramma a uomini e donne: ex cavaliere viene accoltellato | Ecco le sue condizioni

Un ex cavaliere di “Uomini e Donne” è finito vittima di una vicenda dal risvolto assurdo, rischiando addirittura la sua incolumità

Quando parliamo del dating show condotto da Maria De Filippi siamo sicuramente abituati a tutt’altro tipo di storie. Di solito infatti, si tratta di questioni legate ai sentimenti, con nuove coppie che nascono ed altre che invece terminano il loro percorso.

Anche questa settimana è stata ricca di accadimenti, a partire dalla straordinaria assenza di Gemma Galgani per via del Covid 19 all’uscita dallo studio di Ida Platano, passando per la complicata situazione in cui si trova la tronista Andrea Nicole Scavuzzo, totalmente indecisa tra i suoi due pretendenti.

Quella di cui vi parliamo oggi però, non ha nulla a che vedere con tutti i tipi di frangenti appena elencati, dato che si tratta di un’aggressione in piena regola subita da un ex volto noto del programma targato Mediaset, il quale a dir poco se l’è vista brutta.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne vittima di aggressione

A salire agli onori della cronaca per questa spiacevole faccenda è stato Alessandro Bizziato, il quale aveva lasciato lo studio di “Uomini e Donne” insieme a Stefania Montù. La loro storia tuttavia è stata piuttosto breve, dato che la stessa dama ha comunicato la rottura definitiva.

“Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili. Purtroppo bisogna accettare il fatto che il nostro legame si sia spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro”, le parole con cui la donna ha annunciato il termine della relazione sentimentale.

Alessandro nel mentre si è rifatto una vita, dato che attualmente è felicemente fidanzato con un’altra donna. Il giorno del misfatto si trovava proprio insieme a quest’ultima ed alla figlia di lei, quando in un bar è sopraggiunto l’ex della sua attuale compagna.

L’uomo, forse spinto dalla gelosia, ha aggredito l’ex cavaliere della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi con un’arma da taglio, descritta dallo stesso come una specie di roncola. Fortunatamente non è riuscito a colpire Bizziato, che dopo aver sventato il grande pericolo si è recato dai carabinieri per informarli su quanto appena accaduto. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Alessandro non abbia sporto denuncia, in quanto preferirebbe prima parlarne con il suo avvocato di fiducia.