Laura Chiatti e Marco Bocci sono pronti: lo faranno insieme per la prima volta

I due famosi attori italiani sono pronti per lavorare fianco a fianco in un nuovo progetto. Per loro si tratta di una prima volta assoluta

Per la gioia dei tanti fans della coppia, Laura e Marco in questo periodo sono tornati a mostrarsi affiatati anche sui social network. L’assenza di reciproci commenti e reazioni dei due infatti, aveva alimentato il sospetto di una possibile rottura, eventualità che al giorno d’oggi è totalmente sventata.

In passato l’attrice ha avuto diverse storie sentimentali, tra cui ricordiamo quelle con Silvio Muccino e Francesco Arca. Il vero amore della sua vita però, lo ha trovato proprio con Bocci, insieme al quale si è sposata nella calda estate del 2014 nel capoluogo dell’Umbria, città in cui tutt’oggi vivono insieme ai loro due figli. Il primogenito si chiama Enea ed è nato nel 2015, mentre Pablo è venuto alla luce l’anno dopo rispetto a suo fratello maggiore.

Laura Chiatti e Marco Bocci: si tratta di una prima volta

Appena pochi giorni fa sono cominciate le riprese di un nuovo film in cui Bocci vestirà i panni del regista per la seconda volta in carriera, dopo la pellicola intitolata “A Tor Bella Monaca non piove mai” distribuita nel 2019.

Il lungometraggio a cui sta lavorando prende il titolo di “La caccia”. Stando ad alcune indiscrezioni, la trama riguarda la storia di quattro fratelli che, a distanza di molto tempo dal loro ultimo incontro, si rivedono in occasione della dipartita del padre. Ad interpretare i quattro personaggi saranno Paolo Pierobon, Filippi Nigro, Pietro Sermonti e Laura Chiatti.

Per la bellissima attrice nata a Castiglione del Lago si tratta della prima volta che recita in un film diretto da suo marito. L’assoluta inedita rappresenta un motivo in più per il pubblico di andare a vedere la pellicola al cinema, le cui riprese dovrebbero durare poco più di un mese all’incirca.

Sulla sua pagina di Instagram inoltre, Laura ha augurato buona fortuna a Marco, il quale è immortalato nel post in questione all’interno di una fotografia mentre è impegnato con la telecamera: “In bocca al lupo Marco Bocci… che tu possa anche stavolta dare vita a qualcosa che non muore mai…”, questo è stato il bellissimo messaggio di incoraggiamento che la Chiatti ha inviato all’indirizzo del suo amato.