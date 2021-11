“L’Isola dei Famosi”, spuntano i nomi di quattro naufraghi: ecco chi sono

Dopo la conferma di Ilary Blasi come conduttrice, adesso si sta pensando ai nomi che andranno a formare il cast della nuova edizione

La decisione di confermare la moglie di Francesco Totti alla guida della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” è arrivata già da qualche giorno. Per quel che concerne il discorso legato all’inviato speciale invece, per adesso non sono state emesse comunicazioni ufficiali, anche se diverse indiscrezioni indicano ancora una volta Massimiliano Rosolino come favorito.

La Mediaset con questa scelta ha sorpreso il pubblico, dato che le voci di corridoio circolate nelle settimane passate affermavano tutt’altro. Sembrava infatti che né la presentatrice né l’inviato sarebbero stati riconfermati, con il nome di Barbara D’Urso che si era fatto sempre più caldo, fino al rifiuto da parte di quest’ultima.

Ora pertanto, all’appello mancano gli opinionisti e, ovviamente, tutti i partecipanti che salperanno per le spiagge dell’Honduras dove l’obiettivo primario è la sopravvivenza. Oltre a questo però, lo scopo dei naufraghi sarà anche quello di arrivare più in fondo possibile, in modo da giocarsi la vittoria del reality show nella finalissima, la quale l’anno scorso è stata vinta da Awed, nome d’arte di Simone Paciello.

Chi saranno i primi naufraghi?

La data in cui inizieranno le riprese del format presentato da Ilary ancora non è stata resa nota, anche se intanto sappiamo che almeno fino alla metà di marzo non se ne parlerà, dato che è proprio in quel periodo che l’edizione in corso di svolgimento del Grande Fratello Vip vedrà il suo tramonto.

Nel mentre però, nulla impedisce alle indiscrezioni di circolare. Secondo alcune di queste, uno dei nomi più in voga è quello di Luigi Oliva, imprenditore partenopeo conosciuto soprattutto per essere stato in passato insieme alla showgirl sarda Pamela Prati.

Stando a quanto riportato dalla rivista settimanale “Vero” invece, a partire in direzione Honduras potrebbero essere Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine, nata dalla relazione sentimentale con il celebre cantante italiano Albano Carrisi. In caso di conferma sarebbe un bel colpo per il reality show, visto il grande seguito mediatico che riscuotono le due donne.

Il quarto ed ultimo nome corrisponde a quello di Olga Plachina, ovvero la consorte di Aldo Montano, che al momento è impegnato come concorrente del GfVip. A lanciare quest’indiscrezione ci ha pensato Gabriele Parpiglia, il quale ne ha parlato durante un appuntamento di “Casa Chi”.