GfVip, salta l’ingresso di due concorrenti: ecco svelato l’incredibile motivo | L’indiscrezione

Proprio quando il loro ingresso sembrava ormai cosa fatta, è arrivato l’improvviso cambio di programma. Ecco svelato il perché

Mentre oggi il GfVip è pronto a tornare sui teleschermi con la diretta fissata per questa sera, nell’appuntamento di lunedì scorso sono entrate due nuove “vippone”. I loro nomi corrispondono a quelli di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, le quali fin dalle prime battute hanno movimentato le dinamiche tra i partecipanti al reality show di Canale 5.

Uno dei momenti più esilaranti dell’ultima puntata è stato sicuramente quando la Monsè ha messo piede all’interno della casa di Cinecittà. A regalare risate a non finire è stato il solito Giucas Casella il quale, oltre a non aver riconosciuto la nuova concorrente, l’ha addirittura scambiata per Adriana Volpe, vale a dire una delle due opinioniste della trasmissione.

Tra non molte ore era previsto l’ingresso di altri due nuovi partecipanti al gioco, questa volta un uomo ed una donna. A quanto pare però, tutto è saltato all’ultimo istante, per un motivo che, se fosse verificato, avrebbe dell’incredibile.

Leggi qui -> “Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Ecco le ragioni che si celano dietro al cambio di programma

I due personaggi che erano pronti ad entrare sono Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, entrambi ex tronisti di “Uomini e Donne”, il noto dating show che va in onda da oltre un ventennio sulle medesime frequenze del Grande Fratello Vip.

Sia l’uomo che la donna in questi giorni si sono sottoposti alla quarantena di rito, prevista per chi deve accedere nella casa in virtù delle disposizioni di legge per scongiurare il rischio di contagi. Tuttavia, stando a recenti indiscrezioni, il loro ingresso sarebbe saltato in via definitiva, a causa della violazione della quarantena stessa da parte della Cavaglià.

A darci questa informazione ci ha pensato Amedeo Venza, un influencer italiano che ha spiegato il motivo del loro mancato accesso attraverso i suoi canali social: “Voci vicino alla Cavaglià dicono che il suo ingresso sia saltato perché ha violato la quarantena uscendo dall’hotel e di conseguenza sarebbe saltato anche l’ingresso di Giulio”.

L’ex tronista si sarebbe difesa spiegando che la colpa non è sua, a differenza di Raselli che per il momento ha preferito mantenere il silenzio, in attesa che la situazione assuma un contorno più chiaro per poi esprimere il suo eventuale giudizio a riguardo.