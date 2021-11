Uomini e Donne, la clamorosa dichiarazione di Ida Platano: non lo farà mai più

Dopo la rottura con Diego Tavani, Ida Platano ha rilasciato alcune dichiarazioni confessando una cosa in particolare. Ecco di che si tratta

Quella tra i due membri appena citati del parterre di “Uomini e Donne” è stata una delle storie che ha maggiormente catalizzato l’attenzione dei spettatori. Il tira e molla che si è venuto a creare è durato per diverso tempo, motivo per cui il pubblico si è particolarmente appassionato alle loro vicende.

Ovviamente non sono gli unici ad aver regalato emozioni (seppur contrastanti) di recente, visto che il programma di Maria De Filippi è sempre in grado di offrire nuove dinamiche con l’immancabile aiuto dei due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Entrambi lavorano all’interno del format di Canale 5 da molto tempo, durante il quale si sono meritati senza dubbio la conferma. Il loro posto infatti, a differenza di quelli di tutti gli altri, non è mai stato a rischio, essendo diventati due pezzi da novanta del programma stesso.

La decisione inaspettata di Ida Platano

Ripercorrendo le fasi salienti della loro relazione, ci accorgiamo che nel corso del tempo ci sono stati diversi ribaltoni. Inizialmente infatti, è stato Diego ad avvicinarsi ad Ida, la quale è apparsa restia poiché ha faticato a credere alle bellissime parole che il cavaliere ha pronunciato nei suoi confronti.

In seguito tuttavia, la Platano si è forse convinta delle buone intenzioni di Tavani, fino al punto in cui è stata lei stessa a chiedergli di uscire dal programma insieme, come una vera e propria coppia. Anche in questo caso però, dietro l’angolo ha trovato una spiacevole sorpresa, ricevendo un rifiuto da parte di Diego.

Il cavaliere, visto il suo comportamento, ha ricevuto una valanga di critiche sia dagli opinionisti che da altri partecipanti al format, ai quali ha cercato di rispondere facendo valere le proprie ragioni con il dialogo, nonostante tutti gli dessero del falso.

A seguito della conclusione definitiva del loro rapporto, Ida ha rilasciato un’intervista sul magazine di “Uomini e Donne”, in cui ha confessato la sua decisione che ha spiazzato tutti i fans: “Questa storia è stata talmente veloce e disastrosa che credo non chiederò mai più a nessuno di uscire dallo studio con me. […] Non farò mai più un gesto così”, ha chiosato la dama.