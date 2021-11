Belen Rodriguez spiazza tutti durante le prove: “La vuoi la mia…”

Durante le prove di “Tu Si Que Vales”, Belen Rodriguez ha intrattenuto i suoi fans con alcune Instagram Stories. Ecco cosa ha detto

È tutto pronto per la grande finale di “Tu Si Que Vales”, la quale verrà trasmessa proprio stasera sulle frequenze di Canale 5. Quella che è stata la nuova edizione del format condotto dalla Rodriguez ha fatto registrare un successo clamoroso, toccando punte di ascolti elevatissime.

La super modella argentina sta vivendo un bellissimo momento dal punto di vista lavorativo, cosa che non si può affermare per quel che riguarda invece la sfera sentimentale. La crisi con Antonino Spinalbese dura ormai da settimane, ragione per cui sembra a tutti gli effetti insanabile.

Nonostante la rottura tra i due, la sorella di Belen di recente si è scambiata qualche commento sui social con il papà di Luna Marì. Cecilia infatti, a quanto pare non nutre alcun tipo di rancore nei confronti dell’uomo, avendo mantenuto un rapporto di amicizia e di affetto con lui.

La frase inaspettata di Belen Rodriguez

Con l’imminente fine del talent show targato Mediaset, la persona che potrebbe tirare un bel sospiro di sollievo è Milly Carlucci. Quest’ultima infatti, a causa della concomitanza tra il suo programma e quello di Belen, nelle ultime settimane ha subito un calo di ascolti, anche se tuttavia non così grave da poter parlare di flop.

Come stavamo dicendo nella prima parte, tutti i preparativi sono stati ultimati, per quella che sarà la finalissima dell’ottava edizione della trasmissione. L’attesa dei telespettatori è alle stelle, in quanto curiosi di scoprire in che modo terminerà la fantastica avventura che ci ha accompagnato per circa due mesi.

Nella giornata di ieri invece, la bellissima showgirl argentina ha caricato alcune storie direttamente sul suo account verificato di Instagram, seguito dall’incredibile cifra di oltre dieci milioni di followers. La Rodriguez si è immortalata durante il corso delle prove di rifinitura.

In uno di questi brevi video, la trentasettenne ha catturato l’attenzione canticchiando un motivetto che recita le seguenti parole: “La vuoi la mia peperonata”. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del ritornello della canzone (chiaramente ironica) di Gerry Scotti, il quale è uno dei personaggi seduti al tavolo degli opinionisti di “Tu Si Que Vales”, insieme a Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.