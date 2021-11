Bianca Guaccero è irriconoscibile: nessuno l’aveva mai vista in queste condizioni

La nota conduttrice televisiva è apparsa in uno stato in cui nessuno l’aveva mai vista prima. Andiamo a svelare insieme il motivo

Bianca Guaccero è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, ovvero quando all’età di sedici anni ha preso parte alle riprese del programma condotto all’epoca da Enrico Papi e da Pamela Prati intitolato “Sotto a chi tocca”.

Circa tre stagioni più tardi ha debuttato sul grande schermo, recitando un ruolo all’interno del film diretto dal regista e produttore italiano Fabio Segatori “Terra bruciata”. Nel corso della sua carriera ha partecipato sia ad alcuni film cinematografici che a diverse serie televisive. Tra le più recenti possiamo menzionare “Sotto copertura” e “Fino all’ultimo battito”, andata in onda sui canali Rai proprio quest’anno dal 23 settembre al 28 ottobre.

Nel periodo che va dal 2016 al 2018 ha lavorato in alcuni programmi a sfondo musicale, come “Battiti Live”, “60 Zecchini” e “Festival Show”. Dopo quest’ultima esperienza, a Bianca è stato affidato il timone della trasmissione che occupa la fascia pomeridiana di Rai 2, vale a dire “Detto fatto”, condotta in precedenza da Caterina Balivo.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Ilary Blasi, la grande paura per il figlio: la denuncia in pubblico

Bianca Guaccero come non l’avevamo mai vista

La bella presentatrice e attrice pugliese in passato ha inciso anche due singoli, intitolati rispettivamente “Look Into Myself” e “È più forte l’amore”, quest’ultimo in coppia con lo straordinario artista romano Fabrizio Moro.

In merito alla sua vita privata invece, Bianca è una donna alquanto riservata. Lei infatti, ha sempre preferito dividere il lavoro da quella che è la sfera personale, in modo da evitare qualsiasi tipo di gossip sul suo conto. Tuttavia sappiamo che è mamma di una figlia che si chiama Alice, nata dal matrimonio con il regista napoletano Dario Acocella. I due si sono sposati nel settembre del 2013, per poi separarsi qualche anno più tardi.

La Guaccero è sempre attivissima anche sui social network, in special modo sulla piattaforma digitale di Instagram dove gestisce un profilo seguito da quasi ottocentomila followers. Con loro condivide diversi contenuti, spesso e volentieri dal contenuto ironico. Anche di recente infatti, ha caricato una storia in cui si è mostrata in una condizione inedita.

La showgirl ha pubblicato un video all’interno del quale ha utilizzato un filtro particolare che simula il volto di una persona che si è sottoposta ad una chirurgia estetica piuttosto vistosa. I zigomi sono infatti incredibilmente alti e marcati, mentre le labbra sono talmente gonfie da renderla praticamente irriconoscibile. Oltre alle sue qualità artistiche, in questo caso Bianca ha mostrato di essere una donna autoironica e sempre pronta al gioco, ovviamente quando la situazione lo permette.