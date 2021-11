Brusco risveglio per Vanessa Incontrada: questa volta non ce l’ha fatta

La bellissima conduttrice televisiva non è riuscita ad incassare il risultato desiderato. Andiamo a svelare qualche dettaglio in più

Recentissimamente la nota showgirl spagnola è tornata alla conduzione di “Zelig” al fianco dell’immancabile Claudio Bisio. I due, oltre ad essere colleghi, hanno ribadito a più riprese di essere anche degli ottimi amici, avendo costruito nel tempo un rapporto basato sulla fiducia e sulla stima reciproca.

Per la presentatrice si tratta di un ritorno tanto atteso, visto che il suo volto mancava dal programma da ormai diversi anni, per la precisione dal 2010. Fino a qualche settimana fa invece, la quarantatreenne nata a Barcellona è stata impegnata con la realizzazione delle riprese di “Striscia la Notizia”.

A guidare il tg satirico di Canale 5 insieme a lei c’è stato un volto conosciuto del cinema italiano, vale a dire quello di Alessandro Siani, simpaticissimo attore comico partenopeo che quest’anno ha diretto il film intitolato “Chi ha incastrato Babbo Natale?”. La pellicola è in uscita nelle sale nella data del 16 dicembre, mentre il cast è formato da interpreti del calibro di Christian De Sica, Angela Finocchiaro e la stupenda Diletta Leotta.

Leggi qui -> “Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

La batosta incassata da Vanessa Incontrada

L’ultimo appuntamento di “Zelig” è andato in onda nella giornata di giovedì, come al solito in prima serata. All’inizio della puntata, Vanessa ha preso parola per ricordare l’importantissima ricorrenza dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.

“Lo vedete che ci sono delle scarpe rosse, questo è un simbolo importante perché oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. […] Continuate a lottare, abbiate la forza di denunciare i maltrattamenti. Circondatevi di persone che vi vogliono bene e, soprattutto, che vi facciamo sorridere”, questo è stato il messaggio tanto bello quanto significativo che la presentatrice ha lanciato all’indirizzo del pubblico da casa.

L’unica nota stonata di una serata perfetta per la Incontrada, è stato il dato relativo agli indici di ascolto. Il format targato Mediaset infatti, come riportato anche sul sito Davidemaggio.it, ha ottenuto il 21.5 % di share, sconfitto dalla seguitissima serie tv di Rai 1 “Il professore”, la quale ha riscosso una percentuale del 22 %.

Come è chiaramente evidente dalle cifre, non si è trattato di un gap elevatissimo, tuttavia in questo caso il programma condotto da Vanessa non ce l’ha fatta ad aggiudicarsi la vittoria della prima serata. Ciò nonostante, il 21.5 % non è un punteggio da buttare via, anzi, considerando i vari fattori si può parlare comunque di dati piuttosto positivi.