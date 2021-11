Maurizio Costanzo lapidario su Maria De Filippi: “…un grosso sbaglio”

Lo storico presentatore televisivo si è schierato contro sua moglie, affermando che quello che potrebbe commettere sarebbe un grosso sbaglio

Per il quarantesimo anno Costanzo è alla guida del talk show più longevo della tv italiana, dove in queste settimane ha già messo a repertorio alcune interviste estremamente interessanti, come lo sono sempre state quelle organizzate dal noto conduttore.

Di recente è intervenuto su una questione che non riguarda affatto le sue trasmissioni, bensì una di quelle di sua moglie. In questi giorni si sta vociferando infatti che Maria sarebbe in procinto di prendere una decisione che stravolgerebbe completamente un format seguitissimo dal pubblico da casa.

Il programma che presto potrebbe cambiare volto è “Uomini e Donne”, sul quale ogni giorno si abbattono fiumi di chiacchiere per via delle tante vicende che si susseguono di puntata in puntata. Tuttavia, stando alle varie indiscrezioni, uno dei volti principali del dating show targato Mediaset rischia di venir messo alla porta molto presto.

Maurizio Costanzo bacchetta Maria De Filippi

Il nome del personaggio che presto potrebbe lasciare “Uomini e Donne” corrisponde a quello di Gemma Galgani, la dama più famosa in assoluto del parterre per via dei tanti anni trascorsi all’interno della trasmissione in cui ha sempre giocato un ruolo da protagonista.

Tutti ricordiamo ad esempio la sua storia d’amore con Giorgio Manetti, che con ogni probabilità è il cavaliere che maggiormente è riuscito a scardinare il suo cuore. Nonostante l’attenzione sia spesso stata rivolta proprio verso lei nel corso di tutto questo tempo, anche per merito delle frequenti liti con Tina Cipollari, adesso pare che il suo posto non è più così sicuro.

Ancora non è stato deciso se abbandonerà del tutto il format oppure se, più probabilmente, le verrà semplicemente dato molto meno spazio rispetto a quello che ha ora. Per il momento la dama è ancora ferma ai box per via del Covid 19, tuttavia nel mentre ha deciso di dire la sua sull’argomento niente poco di meno che Maurizio Costanzo.

Lo showman, attraverso le pagine della rivista “Nuovo”, è andato contro a quella che potrebbe essere una scelta sbagliata da parte di sua moglie, spiegando chiaramente le sue motivazioni: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”, questo il pensiero del marito della De Filippi che probabilmente viene condiviso da una gran parte del pubblico del programma.