“Non voleva lasciare le braccia di Ylenia”: la tragica confessione di Romina Power

Romina Power ha condiviso un ricordo strappalacrime risalente a molto tempo fa. Scopriamo insieme cosa ha detto l’artista

La vita della cantante nata negli Stati Uniti è stata segnata da diverse vicende drammatiche, le quali hanno letteralmente spezzato il suo cuore. Gli anni del successo insieme al suo ex marito Al Bano sono ormai un lontano ricordo di un tempo passato, in cui con le loro voci ed il loro amore hanno fatto sognare milioni e milioni di italiani.

Romina ha dedicato buona parte della sua esistenza alla musica anche se, ciò nonostante, non ha mai fatto mancare le sue attenzioni alle persone più vicine, a partire ovviamente dai propri figli. Con il settantottenne pugliese ne ha messi al mondo ben quattro, Ylenia, Yari, Cristel e Romina.

La storia della primogenita è nota a tutti i fans di Al Bano e della statunitense, essendo scomparsa in circostanze ancora oggi controverse durante una notte di Capodanno di quasi trenta anni orsono. Da allora la Power le ha provate tutte nella speranza di riabbracciarla un giorno, dimostrando l’attaccamento speciale che aveva insieme alla compianta Ylenia.

Il grande dolore di Romina Power

È fin dal primo giorno di novembre che Romina condivide ricordi della sua figlia scomparsa, in quanto l’appena citato mese gliela ricorda in maniera particolare, visto che corrisponde a quello della sua nascita. A differenza di Al Bano, che da tempo ormai si è arreso alla triste verità, la Power non riesce in nessun modo ad accettare un fato così tragico e devastante.

La settantenne di Los Angeles non manca occasione di rammentare quanto Ylenia fosse speciale, con la sua dolcezza e la sua solarità. Dello stesso avviso sono anche i fratelli, che si sono stretti attorno alla madre per farle sentire tutto il calore di cui necessita. Tra i suoi figli quello che forse è più simile a lei è Yari, che ha scelto uno stile di vita simile a quello della straordinaria cantante.

Un’altra figlia a cui è molto legata è invece Romina Jr, che di recente è stata protagonista di un ricordo che l’artista ha condiviso sul suo profilo di Instagram. Al fianco di una foto d’epoca in cui sono immortalate lei e sua sorella Ylenia, la Power ha inserito una breve didascalia dal contenuto strappalacrime: “Il primo giorno di scuola di Romina. Non voleva lasciare le braccia di Ylenia”.