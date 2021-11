“Verissimo”, attimi di panico all’interno dello studio: malore durante le registrazioni

Nel corso delle registrazioni di “Verissimo”, uno degli ospiti presenti in studio ha accusato un malore improvviso. Ecco cos’è successo

Il vasto pubblico di Canale 5 sa bene che a partire da quest’anno il seguitissimo talk show presentato da Silvia Toffanin va in onda due volte a settimana, ovvero il sabato e la domenica. Nella fascia pomeridiana del weekend, “Verissimo” continua ad attestarsi tra le trasmissioni di maggior successo, riscuotendo i risultati che Pier Silvio Berlusconi si augurava di raggiungere nel momento in cui ha fatto questa scelta.

Al giorno d’oggi quello di Silvia è uno dei volti fondamentali per la Rete televisiva del Biscione. La showgirl dal canto suo ha ricambiato in pieno la fiducia che le è stata data, sfornando costantemente delle interviste dai contenuti sempre interessanti.

Proprio in queste ore però, è accaduto un episodio che ha messo in allarme sia la conduttrice del format che gli addetti ai lavori. Un ospite infatti, è stata vittima di un malore che ha forzato l’interruzione dell’intervista stessa.

Paura durante le registrazioni della puntata

La malcapitata protagonista dello spiacevole episodio capitato poche ore fa è stata Teresa Langella, ex tronista di “Uomini e Donne”. Quest’ultima è riuscita a trovare l’amore proprio grazie al dating show presentato da Maria De Filippi, al quale ha preso parte nel 2018.

Da allora infatti, è felicemente fidanzata con Andrea Dal Corso, che all’epoca è sceso dai celebri gradini proprio con l’intento di corteggiare quella che al giorno d’oggi è ancora la sua amata. Tornando al presente, nella giornata di ieri Teresa si è recata negli studi televisivi dove si registrano le puntate di “Verissimo”.

Per l’occasione, l’ex tronista è voluta intervenire sull’argomento che sta tenendo banco in questi giorni, ossia quello legato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, di cui anche lei ne è stata vittima in passato. Purtroppo però, ad un tratto ha iniziato a sentirsi male, al punto che le riprese sono state interrotte.

Ringraziando il cielo non si è trattato di nulla di grave, come confermato dalla diretta interessata che ha informato i suoi followers sulla situazione tramite i social network: “Mi ha colto un forte attacco d’ansia che non sono riuscita a gestire ma che non vogliamo assolutamente mostrarvi”, ha dichiarato la Langella, prima di concludere con le seguenti parole: “Non so se domani avrò la forza di vederla perché nonostante fossi entusiasta di conoscere la dolcissima Silvia, purtroppo ho vissuto un’ora davvero difficile”.