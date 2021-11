Alessandro Siani dilaniato dal lutto improvviso: il ricordo che commuove l’attore

L’attore e regista napoletano si è commosso durante le riprese di “Verissimo”, dove ha ricordato la tragica scomparsa di una persona

Reduce dalla recente esperienza alla guida di “Striscia la Notizia”, dove per un periodo ha condotto la trasmissione al fianco della bellissima Vanessa Incontrada, Alessandro si è nuovamente catapultato nella sua professione.

A dicembre infatti, uscirà il suo film dal titolo “Chi ha incastrato Babbo Natale?”. Nella pellicola da lui diretta troviamo un cast stellare, con la presenza tra gli altri del grande Christian De Sica. Con questa commedia Siani torna alla regia dopo due anni, ovvero da quando è stato distribuito nelle sale cinematografiche “Il giorno più bello del mondo”.

Nella stessa stagione l’attore ha ideato e condotto un programma che è andato in onda sulle frequenze dei canali Sky, intitolato “Stasera felicità”. Arrivando al presente invece, proprio durante il weekend appena terminato, il regista è stato ospite di “Verissimo”, dove ha rilasciato un’intervista a tratti emozionante.

Il drammatico ricordo di Alessandro Siani

Insieme a Silvia Toffanin, il quarantaseienne partenopeo ha omaggiato Diego Armando Maradona, da molti ritenuto il giocatore più forte della storia del calcio, deceduto il 25 novembre dello scorso anno.

Alessandro ha sottolineato fin da subito il grande rapporto che il compianto campione argentino è stato in grado di costruire con il popolo napoletano: “Diego ci ha resi felici, è una delle cose più incredibili. Ha insegnato a noi napoletani la vittoria, un popolo che ha sempre avuto difficoltà, ha sempre subito tanto, anche inspiegabilmente”.

Il comico ha poi proseguito dispensando una lunga serie di elogi all’indirizzo del fenomeno, che ha mostrato di essere un grande non soltanto in campo ma anche tra la gente: “Maradona è stato disarmante, è arrivato lì e ha portato una parola che è immensa: la vittoria. Ha cambiato il DNA di un popolo e ha avuto la capacità di restare unico, vicino alla gente. La forza di Maradona è stata questa”.

Infine Siani, ha parlato dello splendido omaggio che i tifosi del Napoli hanno riservato domenica all’interno dell’ex Stadio San Paolo, oggi intitolato proprio “Diego Armando Maradona”. Poco prima del match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A disputato dai padroni di casa contro la Lazio infatti, è andato in scena uno spettacolare gioco di luci per presentare la statua dedicata allo storico numero 10 di Napoli e Argentina.