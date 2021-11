Andrea Zenga ai ferri corti con il fratello: finalmente ecco la verità

A far chiarezza nella vicenda che ha visto come protagonisti i fratelli Zenga ci ha pensato la fidanzata di Andrea, Rosalinda Cannavò

Recentemente è scoppiato un caso legato alla mancata presenza di Andrea al matrimonio di suo fratello Nicolò. In molti si sono domandati il motivo di questa assenza, al punto che si è arrivati a parlare di una presunta lite tra i due o, addirittura, tra le loro fidanzate.

Andrea, come ben sappiamo, intrattiene una relazione sentimentale con Rosalinda Cannavò, conosciuta in occasione della passata edizione del Grande Fratello Vip, reality show al quale entrambi hanno partecipato in qualità di concorrenti. Nelle mura della casa più spiata e seguita d’Italia è esploso un grande amore, che a distanza di un anno è più forte che mai.

Di recente l’attrice di Messina è intervenuta sulla vicenda. Invitata a “Casa Chi”, all’ex gieffina sono state poste alcune domande riguardanti la delicata situazione, nel tentativo di strapparle qualche dettaglio che finora non è emerso.

Ecco le parole di Rosalinda Cannavò

La ventinovenne ha chiarito fin da subito che la voce di un presunto diverbio tra lei e la moglie di Nicolò è falsa nella maniera più categorica. Proprio per questa ragione, Rosalinda si è anche detta estranea alla vicenda: “In realtà io protagonista in questa situazione non voglio essere, anche perché è una questione familiare che riguarda la famiglia del mio compagno, che rispetto”.

In seguito la giovane attrice siciliana ha proseguito il suo discorso sulla falsa riga di quello precedente: “E proprio perché rispetto la situazione e il compagno che amo preferisco stare fuori da questa situazione, che non mi riguarda e non voglio esprimermi”. Se da un lato, giustamente, la Cannavò ha preferito starsene alla larga, a risolvere una volta per tutte l’enigma è stato proprio il diretto interessato.

Andrea infatti, attraverso il suo profilo Instagram, ha spento in via definitiva ogni tipo di voce, pubblicando una storia chiarificatrice. Nel fermoimmagine da lui caricato, lo vediamo raffigurato insieme a suo fratello Nicolò nel periodo della loro infanzia. Alla fotografia ha aggiunto una sola parola ma dal significato profondo: “Indissolubili”. In questo modo dunque, l’ex gieffino ha risolto ogni dubbio sul loro rapporto che è solido come sempre, anche se comunque non ha specificato il motivo della sua assenza alle nozze del fratello.