GfVip, scoppia il caso eclatante: concorrente minacciata nel sonno con il coltello

Un episodio gravissimo è accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia, dove una concorrente ha ricevuto delle pesanti minacce

Se nelle settimane passate abbiamo parlato di litigate e di discussioni, adesso il discorso inizia a cambiare totalmente. La tensione che c’è nelle mura della casa è tanto densa che si potrebbe tagliare a fette, soprattutto dopo il recente fattaccio.

Con la serata in programma per domani le cose potrebbero tuttavia cambiare, in quanto Alfonso Signorini ha già annunciato che entreranno addirittura quattro concorrenti. Tra questi ultimi figura anche il nome di Valeria Marini, la quale in passato ha già preso parte al reality show dedicato ai Vip sulle reti Mediaset.

La famosissima showgirl di recente ha subito un intervento chirurgico a causa di un problema ad un occhio. Ha raccontato la vicenda al pubblico italiano durante una lunga intervista concessa ai microfoni di “Verissimo”, dove ha spiegato che ha corso il rischio di perdere la vista per la gravità della situazione. Fortunatamente l’operazione si è svolta per il meglio, motivo per cui adesso è pronta ad oltrepassare la celebre porta rossa della casa di Cinecittà.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> “Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

Istanti di terrore nella casa del Grande Fratello

La vittima del grave episodio a cui stiamo facendo riferimento è stata Miriana Trevisan, la quale è rimasta letteralmente terrorizzata a seguito del comportamento di una sua inquilina, vale a dire Soleil Sorge.

Il motivo del bruttissimo gesto è dei più futili. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti, si è imbestialita a causa dell’arricciacapelli che lei ha trovato sporco. Subito ha puntato il dito contro la Trevisan, pensando che sia stata lei ad aver lasciato lo strumento in quelle condizioni.

“Con il coltello è venuta, mi ha detto ‘ pulisci quel coso ‘ […] Ma che siamo? Animali? Mi ha urlato. Ma siamo arrivati a fare la gang che mi vieni a vessare così? Siamo alla follia. Stavo dormendo, mi sono spaventata”, ha affermato la povera showgirl in preda al terrore.

In seguito Miriana ha proseguito con il suo sfogo, cercando di far comprendere anche agli altri gieffini la gravità di quanto appena accaduto: “Di una prepotenza e una cattiveria che non ho parole. Adesso basta. Urlava ‘Miriana’ con il coltello in mano. Cosa stiamo diventando, la mafia? Non sono più disposta ad accettare questo trattamento”.