“Amici”, spunta la nuova fiamma di LDA: svelato il retroscena inedito

Secondo alcune indiscrezioni, LDA potrebbe aver trovato la sua nuova fiamma all’interno del noto talent show targato Mediaset

Domenica 28 novembre, come al solito nella fascia pomeridiana di Canale 5, è stato trasmesso il nuovo appuntamento con la scuola di “Amici di Maria De Filippi”. A differenza delle ultime puntate ci sono state meno polemiche, con il pubblico che si è goduto un bello spettacolo all’insegna della gara.

Una settimana fa invece, la padrona di casa si è lasciata andare ad un duro sfogo nei confronti di LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio. Il ragazzo infatti, non ha mostrato la giusta determinazione quando è stato chiamato alla sfida, tanto che Albe si è offerto di effettuarla al suo posto.

È proprio in quel momento che la moglie di Maurizio Costanzo ha perso le staffe, chiedendo al giovane cantante dove avesse lasciato gli attributi. Ovviamente l’intento di Maria non è mai quello di attaccare personalmente gli allievi, ma piuttosto di spronarli a dare il meglio di sé stessi, visto che un’occasione così grande come è quella di “Amici” non capita tutti i giorni.

LDA al centro delle cronache rosa

Dopo la sfida vinta contro Andrea, Elena Manuele è entrata ufficialmente a far parte della scuola di “Amici”. La ragazza, stando a quanto confermato anche da lei, avrebbe incontrato il figlio di Gigi D’Alessio durante i casting, occasione grazie alla quale hanno stretto un rapporto particolare.

LDA ha confessato di aver trascorso una serata in sua compagnia, oltre ad aver inciso un singolo appositamente per lei. Questa ultima informazione ha insospettito gli amanti delle cronache rosa ma non solo, infatti è stata la stessa De Filippi a chiedere delle delucidazioni in merito ad un presunto flirt.

In realtà Maria è andata anche più a fondo di così, dato che ha domandato direttamente se fossero fidanzati. La replica di entrambi è stata perentoria, infatti hanno risposto con un secco “no”. Questa smentita però, non sembra aver sortito gli effetti sperati dato che le voci sul loro conto continuano a circolare senza sosta.

Per il momento tuttavia, la situazione è in fase di stallo, con i due allievi che sono estremamente concentrati sul lavoro da svolgere. Per le chiacchiere relative al gossip ci sarà comunque tempo, e chissà se già a partire dalla prossima puntata possano emergere dei nuovi dettagli in merito a questa bella conoscenza.