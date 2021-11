GfVip, l’addio di Manuel Bortuzzo: sulla vicenda interviene il padre

Manuel Bortuzzo sembra in procinto di lasciare definitivamente il reality show di Canale 5. Ecco cosa ha detto in merito suo padre

Il ventiduenne di Trieste è senza dubbio uno degli interpreti principali di questi primi due mesi abbondanti del GfVip. La tragica vicenda che lo ha colpito ha fatto in modo che fin da subito i telespettatori si affezionassero a lui, il quale ha dimostrato di essere un ragazzo educato e dai sani principi.

Lo sport ha da sempre ricoperto una parte primaria della sua vita, fino al giorno del drammatico incidente che in qualche modo ha spezzato il sogno del giovane atleta di diventare una stella del nuoto. Quella del Grande Fratello però, è un’ottima opportunità di riscatto, sia dal punto di vista professionale che umano.

All’interno della casa più spiata d’Italia, Bortuzzo ha trovato il supporto di una leggenda dello sport italiano come lo è Aldo Montano, vincitore di una medaglia d’oro ai giochi olimpici di Atene 2004. Oltre al campione di scherma, Manuel si è avvicinato molto a Lucrezia, una delle tre sorelle Selassiè, che da qualche puntata a questa parte sono state divise in modo tale che ognuna partecipi per conto proprio e non più come una squadra.

Le parole del padre di Manuel Bortuzzo

Come ben sappiamo, l’edizione in corso del Grande Fratello Vip è stata prolungata fino al mese di marzo. In origine invece, la fine del reality era prevista prima del periodo natalizio, motivo per cui alcuni concorrenti potrebbero abbandonare il gioco a breve, come previsto dai loro contratti.

Uno di questi sarebbe proprio Manuel, al quale piacerebbe senz’altro trascorrere un momento così importante dell’anno insieme ai suoi affetti più cari. Il giovane in realtà, sulla vicenda ancora non si è espresso chiaramente, tuttavia di recente è intervenuto il padre che ha dichiarato quello che è il suo pensiero.

Per prima cosa ha parlato del momento attuale, affermando che la questione del suo eventuale ritiro dal gioco è una decisione che spetta solo a lui. Subito dopo invece, l’uomo ha descritto come immagina il suo futuro: “Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare. Ma nuotare sarà la prima cosa che farà”, queste sono le parole di suo padre Franco, il quale nell’avvenire di suo figlio vede ancora il nuoto, nonostante non escluda altre possibilità di lavoro nel mondo della tv.