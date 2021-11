GfVip, Valeria Marini entra nella casa ma non da sola: insieme a lei c’è anche un uomo

Finalmente la showgirl più amata dagli italiani ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco chi è entrato insieme a lei

Dopo l’annuncio della scorsa settimana, finalmente è giunta l’ora dell’arrivo di Valeria Marini, che con il suo carisma ha già stregato sia i telespettatori del programma che gran parte dei suoi coinquilini. Fin dai primi momenti in cui è entrata infatti, è riuscita come al suo solito a catalizzare le attenzioni nei suoi confronti.

Purtroppo di recente la Marini si è dovuta sottoporre ad un intervento a causa di un problema che si è presentato ad un occhio. Di questo ne ha parlato durante un’intervista concessa ai microfoni di “Verissimo”, andata in onda pochi giorni prima della sua nuova avventura nella casa del Grande Fratello.

“Ho rischiato di perdere l’occhio sinistro, ho avuto molta paura. Era un intervento molto delicato, ma è andata bene”, questa la confessione che Valeria ha fatto in compagnia di Silvia Toffanin che si è dimostrata preoccupata a sua volta per la salute della famosa showgirl.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Ecco insieme a chi è entrata Valeria Marini

Ieri sera è stato trasmesso l’ultimo atto andato in scena fin qui della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’eliminazione di giornata è spettata a Clarissa Selassiè, notizia che ha fatto esplodere sua sorella Lulù in un pianto disperato.

La concorrente infatti, è arrivata a chiudersi in bagno, iniziando ad urlare a squarciagola una serie di vocaboli non ripetibili. Alfonso Signorini ha cercato in ogni maniera di calmarla dallo studio, un’impresa che però si è rivelata ben più ardua del previsto.

Messo da parte lo sfogo della Selassiè, uno degli episodi principali della puntata è stato proprio l’ingresso di Valeria. Come già accennato nella parte iniziale, la cinquantaquattrenne romana è entrata insieme ad un uomo, il cui nome corrisponde a quello di Giacomo Urtis.

Quest’ultimo, noto anche come “chirurgo dei vip”, qualche anno fa era già entrato nella casa più spiata d’Italia, così come la stessa Marini. I due però, in questo frangente non sono entrati come concorrenti singoli, bensì come membri di un’unica squadra. Ciò significa che, in caso qualcuno volesse nominare uno di loro, il voto andrebbe assegnato ad entrambi.