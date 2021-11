Riconoscete questo bambino nel giorno del suo compleanno? Oggi è una stella della musica italiana

Il bambino che vediamo nell’immagine durante la festa di compleanno, attualmente è un astro nascente della musica italiana

Nonostante al giorno d’oggi sia ancora giovanissimo, essendo esploso definitivamente proprio nel corso dell’ultimo anno, è praticamente impossibile riconoscerlo dallo scatto che vi abbiamo mostrato, visto che all’epoca aveva appena dodici mesi di età.

Quella di cui si è reso protagonista il giovane cantante è stata un’ascesa impressionante, iniziata con la sua partecipazione ad uno dei talent show più famosi del nostro palinsesto televisivo, dove ha mostrato all’Italia intera di possedere un talento fuori dal comune per quel che concerne l’arte del canto.

Finora ha pubblicato un solo disco, il quale tuttavia gli è valso già l’assegnazione di alcuni riconoscimenti, come ad esempio in occasione dei SEAT Music Awards arrivati verso il termine della scorsa estate.

Ecco di chi si tratta

Nato a Vicenza nel 2003, stiamo parlando di Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro Damian. Come accennato poc’anzi, nella passata stagione il giovane artista ha preso parte alle riprese di “Amici di Maria De Filippi”, dove purtroppo la vittoria gli è sfuggita di un soffio.

Ciò nonostante non può ritenersi di certo deluso, per via di due motivi. Il primo corrisponde al fatto che a dispetto del secondo posto ha comunque riscosso un successo pazzesco, con milioni di fans che sono letteralmente impazziti all’ascolto dei suoi splendidi brani.

In secondo luogo è comunque felice in quanto a trionfare è stata proprio la sua fidanzata, vale a dire la ballerina capitolina Giulia Stabile. Quest’ultima ha da poco concluso il suo impegno in quel di “Tu si Que Vales”, dove è stata seduta al tavolo dei presentatori al fianco di Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Sangiovanni, dagli esordi ai primi successi

Il diciottenne veneto si è avvicinato al mondo della musica relativamente da non molto tempo, pubblicando i suoi primi singoli poco meno di due anni orsono. Nel giro di pochi mesi ha conquistato già tre dischi di platino, grazie alle oltre centocinquantamila copie vendute.

Per il prossimo anno invece, è previsto il suo primo tour che prenderà il nome di “Sangio Live Tour”. Quest’ultimo si svolgerà in territorio nazionale, suddiviso in nove date a partire dal mese di gennaio.